Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию на "длительный период" - СМИ

Принц Гарри, Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет вернулись в Великобританию на "длительный период". Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, принц Гарри и его семья во второй раз попытались начать новую жизнь, вернувшись в среду в Великобританию после шести лет проживания в Калифорнии.

41-летний Гарри и его 45-летняя жена Меган прилетели на частном самолете вместе с двумя детьми - 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет.

Представитель супругов Сассекских отказался комментировать, где именно будет проживать семья, сославшись на соображения конфиденциальности и безопасности. Однако представитель подтвердил, что они привезли с собой собак, хотя их куры останутся в Монтесито, штат Калифорния, где семья проживала с 2020 года.

Они возвращаются на "длительный период" - отметил источник издания.

Отмечается, что Гарри и Меган шокировали британскую королевскую семью шесть лет назад, когда решили отказаться от статуса действующих членов королевской семьи, в конечном итоге выбрав более спокойную жизнь в богатом прибрежном анклаве в Санта-Барбаре.

Гарри и Меган останутся частными лицами и неработающими членами королевской семьи - добавили источники издания.

Напомним

Герцог и герцогиня Сассекские прилетели из Калифорнии в Бирмингем частным рейсом.