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Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

Сассекси прилетіли з Каліфорнії до Бірмінгема приватним рейсом. Родина житиме в Котсуолдсі й не повертатиметься до офіційних обов’язків.

Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії

Герцог і герцогиня Сассекські повернулися до Великої Британії, передає УНН із посиланням на ВВС News.

Деталі

Передбачається, що принц Гаррі, Меган та їхні діти Арчі та Лілібет прилетіли до країни приватним рейсом з Каліфорнії та приземлилися у Бірмінгемі незадовго до полудня.

Представник герцога та герцогині Сассекських заявив: "Ми не коментуватимемо це".

За словами джерела ВВС, коли Гаррі та його родина залишали аеропорт, поліцейської присутності не було.

Минулого тижня повідомлялося, що пара переїде до Великої Британії у серпні. Вони не повернуться до офіційних обов'язків, а житимуть у Британії як члени королівської родини, які не зайняті роботою.

Передбачається, що сім'я мешкатиме в приватному будинку за межами Лондона, в районі Котсуолдс.

Арчі та Лілібет зараховані до школи, і новий навчальний рік має розпочатися наступного тижня.

На початку 2020 року Сассекси залишили Велику Британію і відмовилися від своїх королівських обов'язків, після чого в березні того ж року оселилися в Каліфорнії.

Антоніна Туманова

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Школа
Принц Гаррі
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Меган Маркл
Лондон