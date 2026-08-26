Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії
Київ • УНН
Сассекси прилетіли з Каліфорнії до Бірмінгема приватним рейсом. Родина житиме в Котсуолдсі й не повертатиметься до офіційних обов’язків.
Герцог і герцогиня Сассекські повернулися до Великої Британії, передає УНН із посиланням на ВВС News.
Деталі
Передбачається, що принц Гаррі, Меган та їхні діти Арчі та Лілібет прилетіли до країни приватним рейсом з Каліфорнії та приземлилися у Бірмінгемі незадовго до полудня.
Представник герцога та герцогині Сассекських заявив: "Ми не коментуватимемо це".
За словами джерела ВВС, коли Гаррі та його родина залишали аеропорт, поліцейської присутності не було.
Минулого тижня повідомлялося, що пара переїде до Великої Британії у серпні. Вони не повернуться до офіційних обов'язків, а житимуть у Британії як члени королівської родини, які не зайняті роботою.
Передбачається, що сім'я мешкатиме в приватному будинку за межами Лондона, в районі Котсуолдс.
Арчі та Лілібет зараховані до школи, і новий навчальний рік має розпочатися наступного тижня.
На початку 2020 року Сассекси залишили Велику Британію і відмовилися від своїх королівських обов'язків, після чого в березні того ж року оселилися в Каліфорнії.