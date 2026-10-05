Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп примет решение о введении жестких санкций против стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, после оценки возможных последствий такого шага. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о так называемых «адских» санкциях, которые в первую очередь могут коснуться Китая и Индии — крупных покупателей российских энергоресурсов.

По словам Райта, перед принятием решения американский президент должен оценить все потенциальные последствия и компромиссы.

Трамп может тянуть с решением до последнего

Глава Минэнерго отметил, что Трамп обычно не спешит с подобными решениями и оставляет себе время для оценки всех возможных вариантов.

По его словам, президент США может отложить окончательное решение «до последнего момента», чтобы взвесить все «за» и «против» введения новых ограничений.

Зеленский попросил Трампа о санкциях против компаний рф и Китая из-за аналога Starlink - FT