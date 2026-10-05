$44.8350.70
ukenru
00:17 • 2886 просмотра
Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США
23:18 • 6788 просмотра
Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ
22:18 • 10009 просмотра
"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ
21:37 • 11318 просмотра
В России разбился Ту-95МС, погибли 8 военнослужащих, среди них могли быть причастные к ракетным ударам по Украине
20:58 • 12846 просмотра
В сети появились спутниковые снимки последствий удара СБУ по аэродрому «Ханская» в АдыгееPhoto
20:16 • 12698 просмотра
В Латвии после выборов планируют сформировать проукраинскую коалицию и продолжить поддержку Киева
Эксклюзив
4 октября, 16:31 • 23372 просмотра
Астропрогноз на 5–11 октября 2026 года: неделя, требующая особой осторожности, и важное новолуние в Весах
4 октября, 13:39 • 25076 просмотра
Украина и Германия подписали 15 соглашений на сумму более 8,5 млрд евро — ЗеленскийVideo
4 октября, 10:52 • 31458 просмотра
В минобороны рф заявили, что усилят удары по "военным объектам" Украины
4 октября, 10:24 • 31191 просмотра
В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
73%
753мм
Популярные новости
В Запорожской области российские FPV-дроны убили двух человек4 октября, 15:29 • 8516 просмотра
США предложили провести трёхстороннюю встречу Украины и россии до конца октября - Зеленский4 октября, 15:42 • 13213 просмотра
Трамп объявил о создании Сил супер-интеллекта в СШАPhoto4 октября, 16:00 • 5912 просмотра
Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру21:05 • 7914 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном22:06 • 4636 просмотра
публикации
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 44923 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 137558 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 133292 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 117315 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 138896 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Ким Кардашьян
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе00:06 • 1308 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад23:06 • 2956 просмотра
Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном22:06 • 4862 просмотра
Сын Оззи Осборна вместе с дочерью тайно пугали посетителей в лабиринте, посвящённом рокеру21:05 • 8142 просмотра
ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 летPhoto4 октября, 09:24 • 38588 просмотра
Актуальное
Фильм
Су-34
Социальная сеть
Ту-95
Truth Social

Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США

Киев • УНН

 • 2908 просмотра

Трамп оценит последствия санкций против покупателей российских энергоресурсов. Решение по Китаю и Индии он может отложить до последнего момента.

Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп примет решение о введении жестких санкций против стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, после оценки возможных последствий такого шага. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о так называемых «адских» санкциях, которые в первую очередь могут коснуться Китая и Индии — крупных покупателей российских энергоресурсов.

По словам Райта, перед принятием решения американский президент должен оценить все потенциальные последствия и компромиссы.

Трамп может тянуть с решением до последнего

Глава Минэнерго отметил, что Трамп обычно не спешит с подобными решениями и оставляет себе время для оценки всех возможных вариантов.

По его словам, президент США может отложить окончательное решение «до последнего момента», чтобы взвесить все «за» и «против» введения новых ограничений.

Зеленский попросил Трампа о санкциях против компаний рф и Китая из-за аналога Starlink - FT03.10.26, 09:47 • 7682 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты