У Києві через ускладнений рух мостами запускають 18 додаткових рейсів між правим і лівим берегами, як курсуватимуть

З 5 до 9 жовтня у Києві курсуватимуть 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express між станціями Видубичі та Дарниця. Їх запускають через ускладнений автомобільний рух столичними мостами, повідомляє Kyiv City Express, пише УНН.

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Додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі у години найбільшого навантаження: вранці з 6:00 до 9:00 та ввечері з 16:00 до 21:00.

На Видубичах посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на 3-й колії, на Дарниці – на 1-й або 2-й. Також додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

Між берегами курсуватиме до 6 рейсів у пікові години

Крім додаткових шатлів, пасажири можуть користуватися приміськими та регіональними поїздами до та з Ніжина, Гребінки, Конотопа і Славутича. Вони зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські поїзди – також на Березняках.

У Kyiv City Express зазначили, що завдяки додатковим шатлам, регулярним рейсам КСЕ та іншим поїздам у пікові години між правим і лівим берегами курсуватиме до 6 рейсів.

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