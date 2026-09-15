"Еммі-2026" назвала найкращі серіали та акторів року: хто забрав головні нагороди

У Лос-Анджелесі завершилася 78-ма церемонія вручення премії "Еммі", головними тріумфаторами якої стали серіали "Widow's Bay" та "The Pitt". Про це повідомляють Reuters та Associated Press, пише УНН.

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Найкращим драматичним серіалом другий рік поспіль визнали медичну драму "The Pitt". Її зірка Ноа Вайлі також вдруге поспіль отримав "Еммі" як найкращий актор драматичного серіалу.

Натомість головною сенсацією вечора стала комедія "Widow's Bay", яка отримала загалом 14 нагород та встановила новий рекорд "Еммі" серед комедійних серіалів.

Хто отримав головні "Еммі"

"Widow's Bay" визнали найкращим комедійним серіалом. Меттью Ріс отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у комедії, Кейт О'Флінн – за найкращу жіночу роль другого плану, а Стівен Рут – за найкращу чоловічу роль другого плану. Нагороду за режисуру комедійного серіалу отримав Хіро Мураї.

Джин Смарт вп'яте поспіль стала найкращою акторкою комедійного серіалу за роль Дебори Венс у "Hacks". Вона стала першою жінкою, яка перемагала в цій категорії за кожен сезон одного серіалу. Загалом у Смарт тепер 8 премій "Еммі", що дозволило їй зрівнятися з рекордсменками за кількістю акторських нагород.

Одну з головних драматичних нагород отримала Рі Сігорн – її визнали найкращою акторкою драматичного серіалу за "Pluribus". Нагороди за ролі другого плану в драмі дісталися Еллісон Дженні за "The Diplomat" та Тому Пелфрі за "Task".

Найкращим мінісеріалом став "DTF St. Louis". Саллі Філд перемогла в категорії найкращої акторки мінісеріалу або телефільму за "Remarkably Bright Creatures", тоді як Меттью Ріс здобув ще одну акторську нагороду – за головну роль у "The Beast in Me".

Сам фільм "Remarkably Bright Creatures" отримав "Еммі" як найкращий телевізійний фільм.

Найкращим конкурсним реаліті-шоу визнали "The Traitors", а "The Late Show with Stephen Colbert" отримало нагороду в категорії найкращого вар'єте-серіалу.

Окремою подією вечора стало вручення Майклу Джей Фоксу гуманітарної премії імені Боба Гоупа. Церемонію в Лос-Анджелесі провела зірка "Закону і порядку" Марішка Гарґітей.

Таким чином, головними переможцями "Еммі-2026" стали "Widow's Bay" у комедійному сегменті та "The Pitt" серед драм, тоді як Джин Смарт встановила історичне досягнення завдяки 5-й поспіль перемозі за "Hacks".

Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"