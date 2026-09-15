"Эмми-2026" назвала лучшие сериалы и актеров года: кто забрал главные награды

В Лос-Анджелесе завершилась 78-я церемония вручения премии «Эмми», главными триумфаторами которой стали сериалы «Widow's Bay» и «The Pitt». Об этом сообщают Reuters и Associated Press, пишет УНН.

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Лучшим драматическим сериалом второй год подряд признали медицинскую драму «The Pitt». Её звезда Ноа Уайли также второй раз подряд получил «Эмми» как лучший актёр драматического сериала.

В то же время главной сенсацией вечера стала комедия «Widow's Bay», получившая в общей сложности 14 наград и установившая новый рекорд «Эмми» среди комедийных сериалов.

Кто получил главные «Эмми»

«Widow's Bay» признали лучшим комедийным сериалом. Мэттью Рис получил награду за лучшую мужскую роль в комедии, Кейт О'Флинн — за лучшую женскую роль второго плана, а Стивен Рут — за лучшую мужскую роль второго плана. Награду за режиссуру комедийного сериала получил Хиро Мураи.

Джин Смарт в пятый раз подряд стала лучшей актрисой комедийного сериала за роль Деборы Вэнс в «Hacks». Она стала первой женщиной, которая побеждала в этой категории за каждый сезон одного сериала. Всего у Смарт теперь 8 премий «Эмми», что позволило ей сравняться с рекордсменками по количеству актёрских наград.

Одну из главных драматических наград получила Ри Сихорн — её признали лучшей актрисой драматического сериала за «Pluribus». Награды за роли второго плана в драме достались Эллисон Дженни за «The Diplomat» и Тому Пелфри за «Task».

Лучшим мини-сериалом стал «DTF St. Louis». Салли Филд победила в категории лучшей актрисы мини-сериала или телефильма за «Remarkably Bright Creatures», тогда как Мэттью Рис получил ещё одну актёрскую награду — за главную роль в «The Beast in Me».

Сам фильм «Remarkably Bright Creatures» получил «Эмми» как лучший телевизионный фильм.

Лучшим конкурсным реалити-шоу признали «The Traitors», а «The Late Show with Stephen Colbert» получило награду в категории лучшего варьете-сериала.

Отдельным событием вечера стало вручение Майклу Джей Фоксу гуманитарной премии имени Боба Хоупа. Церемонию в Лос-Анджелесе провела звезда «Закона и порядка» Маришка Харгитей.

Таким образом, главными победителями «Эмми-2026» стали «Widow's Bay» в комедийном сегменте и «The Pitt» среди драм, тогда как Джин Смарт установила историческое достижение благодаря 5-й подряд победе за «Hacks».

Джин Смарт установила исторический рекорд «Эмми», выиграв награду за каждый сезон «Хаков»