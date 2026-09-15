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"Эмми-2026" назвала лучшие сериалы и актеров года: кто забрал главные награды

Киев • УНН

 • 35796 просмотра

Widow's Bay получил 14 наград и стал лучшей комедией, а The Pitt второй раз подряд победил в драматической категории. Джин Смарт в пятый раз выиграла за Hacks.

"Эмми-2026" назвала лучшие сериалы и актеров года: кто забрал главные награды

В Лос-Анджелесе завершилась 78-я церемония вручения премии «Эмми», главными триумфаторами которой стали сериалы «Widow's Bay» и «The Pitt». Об этом сообщают Reuters и Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Лучшим драматическим сериалом второй год подряд признали медицинскую драму «The Pitt». Её звезда Ноа Уайли также второй раз подряд получил «Эмми» как лучший актёр драматического сериала.

В то же время главной сенсацией вечера стала комедия «Widow's Bay», получившая в общей сложности 14 наград и установившая новый рекорд «Эмми» среди комедийных сериалов.

Кто получил главные «Эмми»

«Widow's Bay» признали лучшим комедийным сериалом. Мэттью Рис получил награду за лучшую мужскую роль в комедии, Кейт О'Флинн — за лучшую женскую роль второго плана, а Стивен Рут — за лучшую мужскую роль второго плана. Награду за режиссуру комедийного сериала получил Хиро Мураи.

Джин Смарт в пятый раз подряд стала лучшей актрисой комедийного сериала за роль Деборы Вэнс в «Hacks». Она стала первой женщиной, которая побеждала в этой категории за каждый сезон одного сериала. Всего у Смарт теперь 8 премий «Эмми», что позволило ей сравняться с рекордсменками по количеству актёрских наград.

Одну из главных драматических наград получила Ри Сихорн — её признали лучшей актрисой драматического сериала за «Pluribus». Награды за роли второго плана в драме достались Эллисон Дженни за «The Diplomat» и Тому Пелфри за «Task».

Лучшим мини-сериалом стал «DTF St. Louis». Салли Филд победила в категории лучшей актрисы мини-сериала или телефильма за «Remarkably Bright Creatures», тогда как Мэттью Рис получил ещё одну актёрскую награду — за главную роль в «The Beast in Me».

Сам фильм «Remarkably Bright Creatures» получил «Эмми» как лучший телевизионный фильм.

Лучшим конкурсным реалити-шоу признали «The Traitors», а «The Late Show with Stephen Colbert» получило награду в категории лучшего варьете-сериала.

Отдельным событием вечера стало вручение Майклу Джей Фоксу гуманитарной премии имени Боба Хоупа. Церемонию в Лос-Анджелесе провела звезда «Закона и порядка» Маришка Харгитей.

Таким образом, главными победителями «Эмми-2026» стали «Widow's Bay» в комедийном сегменте и «The Pitt» среди драм, тогда как Джин Смарт установила историческое достижение благодаря 5-й подряд победе за «Hacks».

Джин Смарт установила исторический рекорд «Эмми», выиграв награду за каждый сезон «Хаков»15.09.26, 04:08 • 70340 просмотров

Степан Гафтко

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Reuters
Лос-Анджелес