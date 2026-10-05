Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США

Американські військові активно вивчають досвід України у війні проти росії та вже використовують окремі українські напрацювання для розвитку власної армії й оборонної промисловості. Про це розповів голова правління Міжнародного фонду захисту України Анатолій Пінчук в інтерв'ю Defense Express, пише УНН.

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За його словами, у США усвідомили, що американський оборонний потенціал у деяких напрямах почав відставати від сучасних тенденцій. Тому Пентагон проводить конкурси, аналізує роботу оборонних компаній та придивляється до рішень, перевірених Україною в реальній війні.

Сьогодні американці проголошують багато конкурсів, аналізують індустрію, у тому числі і нашу, а також запозичують український досвід у війні проти рф – зазначив Пінчук.

США вже використовують українські напрацювання

Одним із прикладів він назвав створення маркетплейсу, через який військові формування можуть напряму закуповувати продукцію зареєстрованих виробників. За словами Пінчука, в окремих таких рішеннях американці використовують українські напрацювання.

Українські оборонні компанії водночас дедалі активніше виходять на американський ринок. Зокрема, створена українською компанією F-Drones американська компанія UDD перемогла на першому етапі програми Пентагону Drone Dominance та отримала контракт на постачання 2 000 дронів.

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Крім того, вже юридично створена американо-українська оборонна інноваційна платформа, яка має запрацювати до кінця 2026 року. Вона повинна напряму об'єднати військових та виробників озброєння обох країн для пошуку відповідей на нові технологічні загрози.

Водночас повноцінний обмін технологіями поки має перешкоди. За словами Пінчука, Україні бракує спеціальної структури, яка відповідала б за безпеку трансферу оборонних технологій та могла гарантувати партнерам захист переданих розробок.

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