$44.8350.70
ukenru
04:58 • 3090 перегляди
Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW
04:25 • 8182 перегляди
путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок
03:45 • 11009 перегляди
Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США
02:37 • 13605 перегляди
Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива
02:17 • 13030 перегляди
Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios
01:37 • 12478 перегляди
У Києві через ускладнений рух мостами запускають 18 додаткових рейсів між правим і лівим берегами, як курсуватимутьPhoto
00:17 • 14936 перегляди
Трамп вирішить, чи вводити "пекельні" санкції проти росії після оцінки наслідків – глава Міненерго США
4 жовтня, 23:18 • 14392 перегляди
Таліби почали закуповувати зброю та безпілотники у білорусі за сприяння росії – ЗМІ
4 жовтня, 22:18 • 14448 перегляди
"Не можна прогинатися під путіна, бо Україну зламають": Зеленський відповів депутатам, які закликають домовлятися з рф
4 жовтня, 21:37 • 14983 перегляди
У росії розбився Ту-95МС, загинули 8 військових, серед них могли бути причетні до ракетних ударів по Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.7м/с
73%
751мм
Популярнi новини
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру4 жовтня, 21:05 • 17929 перегляди
Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном4 жовтня, 22:06 • 16317 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 14600 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави00:06 • 13537 перегляди
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років01:05 • 11791 перегляди
Публікації
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo4 жовтня, 08:17 • 51168 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 143757 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 137442 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 121417 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 142874 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Сі Цзіньпін
Милорад Додик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років01:05 • 11888 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави00:06 • 13651 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 14705 перегляди
Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном4 жовтня, 22:06 • 16416 перегляди
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру4 жовтня, 21:05 • 18030 перегляди
Актуальне
Су-34
Опалення
Техніка
Фільм
Ту-95

Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США

Київ • УНН

 • 11020 перегляди

США вивчають український досвід і використовують окремі розробки, зокрема у дронах. Американо-українська інноваційна платформа запрацює до кінця 2026 року.

Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США

Американські військові активно вивчають досвід України у війні проти росії та вже використовують окремі українські напрацювання для розвитку власної армії й оборонної промисловості. Про це розповів голова правління Міжнародного фонду захисту України Анатолій Пінчук в інтерв'ю Defense Express, пише УНН.

Деталі

За його словами, у США усвідомили, що американський оборонний потенціал у деяких напрямах почав відставати від сучасних тенденцій. Тому Пентагон проводить конкурси, аналізує роботу оборонних компаній та придивляється до рішень, перевірених Україною в реальній війні.

Сьогодні американці проголошують багато конкурсів, аналізують індустрію, у тому числі і нашу, а також запозичують український досвід у війні проти рф

– зазначив Пінчук.

США вже використовують українські напрацювання

Одним із прикладів він назвав створення маркетплейсу, через який військові формування можуть напряму закуповувати продукцію зареєстрованих виробників. За словами Пінчука, в окремих таких рішеннях американці використовують українські напрацювання.

Українські оборонні компанії водночас дедалі активніше виходять на американський ринок. Зокрема, створена українською компанією F-Drones американська компанія UDD перемогла на першому етапі програми Пентагону Drone Dominance та отримала контракт на постачання 2 000 дронів.

Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT03.10.26, 11:31 • 58611 переглядiв

Крім того, вже юридично створена американо-українська оборонна інноваційна платформа, яка має запрацювати до кінця 2026 року. Вона повинна напряму об'єднати військових та виробників озброєння обох країн для пошуку відповідей на нові технологічні загрози.

Водночас повноцінний обмін технологіями поки має перешкоди. За словами Пінчука, Україні бракує спеціальної структури, яка відповідала б за безпеку трансферу оборонних технологій та могла гарантувати партнерам захист переданих розробок.

Трамп оголосив про створення Сил суперінтелекту в США04.10.26, 19:00 • 9494 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
Війна в Україні
Пентагон
Сполучені Штати Америки
Україна