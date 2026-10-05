Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива

Україна могла отримати від Чехії легкі бойові літаки L-159 для боротьби з російськими безпілотниками, зокрема реактивними "Шахедами". Однак передача так і не відбулася через позицію чеської армії та зміну уряду країни, повідомляє Defense Express із посиланням на Defence24, пише УНН.

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У 2025 році Чехія розглядала можливість передати Україні неназвану кількість L-159, профінансувавши це через європейську програму SAFE. Ідея виникла після того, як з'ясувалося, що з 24 наявних у Чехії літаків цього типу лише частина перебувала у боєздатному стані.

Першою перешкодою стала позиція чеської армії, яка не змогла чітко зафіксувати готовність відмовитися від частини L-159 на користь України. Остаточно ситуація змінилася після парламентських виборів у Чехії та приходу до влади уряду Андрея Бабіша, який на початку 2026 року відмовився від передачі літаків.

Заміною можуть стати новіші L-39NG Skyfox

У січні Чехія запропонувала інший варіант – постачання Україні нових навчально-бойових L-39NG Skyfox, які також можна використовувати для перехоплення російських дронів, зокрема реактивних.

Тоді йшлося про те, що за умови замовлення на початку 2026 року перші літаки могли б надійти Україні вже на початку 2027-го.

Однак станом на жовтень 2026 року публічної інформації про оформлення такого замовлення немає. Тому поки невідомо, чи отримає Україна L-39NG Skyfox як альтернативу чеським L-159.

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