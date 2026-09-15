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Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Джин Смарт уп’яте виграла «Еммі» за роль у «Хаках». Вона стала першою акторкою, яка перемагала за кожен сезон одного серіалу.

Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"

Американська акторка Джин Смарт вп'яте отримала премію "Еммі" за головну роль у комедійному серіалі "Хаки" (Hacks) та встановила історичне досягнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Смарт перемогла в номінації "Найкраща акторка в комедійному серіалі" за роль стендап-комікеси Дебори Венс. Цього року вийшов фінальний сезон "Хаків".

Таким чином Смарт стала першою акторкою в історії "Еммі", яка перемагала в цій номінації за кожен сезон одного серіалу.

5 перемог за одну роль

Яка ж це була подорож!

– сказала Смарт зі сцени, подякувавши творцям серіалу.

Найближче до її результату підійшла Джулія Луї-Дрейфус, яка отримувала "Еммі" за найкращу жіночу роль у комедії за 6 із 7 сезонів серіалу "Віцепрезидент".

Ще одну нагороду вечора отримала Кейт О'Флінн. Її визнали найкращою акторкою другого плану в комедійному серіалі за роль у "Бухті вдови" (Widow's Bay).

78-му церемонію вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі веде зірка серіалу "Закон і порядок: Спеціальний корпус" Марішка Гарґітей. Переможців обирають понад 27 000 членів Телевізійної академії.

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Степан Гафтко

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