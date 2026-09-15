Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"

Американська акторка Джин Смарт вп'яте отримала премію "Еммі" за головну роль у комедійному серіалі "Хаки" (Hacks) та встановила історичне досягнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Смарт перемогла в номінації "Найкраща акторка в комедійному серіалі" за роль стендап-комікеси Дебори Венс. Цього року вийшов фінальний сезон "Хаків".

Таким чином Смарт стала першою акторкою в історії "Еммі", яка перемагала в цій номінації за кожен сезон одного серіалу.

5 перемог за одну роль

Яка ж це була подорож! – сказала Смарт зі сцени, подякувавши творцям серіалу.

Найближче до її результату підійшла Джулія Луї-Дрейфус, яка отримувала "Еммі" за найкращу жіночу роль у комедії за 6 із 7 сезонів серіалу "Віцепрезидент".

Ще одну нагороду вечора отримала Кейт О'Флінн. Її визнали найкращою акторкою другого плану в комедійному серіалі за роль у "Бухті вдови" (Widow's Bay).

78-му церемонію вручення премії "Еммі" в Лос-Анджелесі веде зірка серіалу "Закон і порядок: Спеціальний корпус" Марішка Гарґітей. Переможців обирають понад 27 000 членів Телевізійної академії.

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