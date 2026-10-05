Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни рф проти України - Bloomberg

Індія відіграє більш безпосередню роль у зусиллях щодо припинення російсько-української війни, залучаючи обидві сторони до вирішення питань, включаючи судноплавство та зменшення воєнних дій. Про це заявив міністр закордонних справ країни Субраманьям Джайшанкар, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Виступаючи на конференції з безпеки минулими вихідними, Джайшанкар сказав, що Індія в останні місяці стала "трохи більше залученою, ніж просто адвокація". Ці коментарі вказують на більш активну роль Нью-Делі після років обережного підходу до війни, частково через його давні зв'язки з росією, зазначає видання.

"Ми ведемо переговори як з росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства в Чорному морі", – сказав він, додавши, що переговори також охоплювали постачання енергоносіїв та "можливості відсутності атак".

Індія закликала до припинення бойових дій, але неохоче критикувала кремль, утримуючись від голосувань в Організації Об'єднаних Націй, що засуджують війну, зазначає видання. Прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав главу кремля володимира путіна припинити конфлікт під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Киргизстані наприкінці серпня.

Джайшанкар сказав, що діалог і дипломатія є важливими для припинення війни. Він додав, що відносини Індії з росією розвивалися протягом багатьох років і тепер охоплюють енергетику, космос і торгівлю.

Коли Моді зустрівся з путіним на полях саміту БРІКС у вересні, вони пообіцяли поглибити зв'язки, підкресливши свої тісні відносини, навіть коли Вашингтон тиснув на Нью-Делі, щоб воно дистанціювалося від москви.

США намагалися використати своє становище головного торгового партнера Індії, щоб чинити тиск на Нью-Делі, щоб той припинив купувати російську нафту. Закупівлі Індії спочатку знизилися, але знову зросли під час війни на Близькому Сході.

росія також є основним постачальником зброї Нью-Делі. Індійські збройні сили мають сотні винищувачів російського виробництва, а також кілька систем ППО С-400, які використовувалися під час чотириденного конфлікту з Пакистаном у травні 2025 року.

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