Україна отримала 4 пропозиції щодо припинення вогню, найширшу запропонувала Індія – Сибіга

Україна отримала пропозиції щодо можливого припинення вогню з росією від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Найширший варіант запропонувала Індія, а Київ готовий розглядати різні формати перемир'я, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Тhe Нindu пише УНН.

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За словами міністра, Україна готова до енергетичного та чорноморського перемир'я, однак ці два компоненти мають діяти одночасно.

Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні – заявив Сибіга.

Що передбачають пропозиції

Енергетичне перемир'я, за словами глави МЗС, має означати повне припинення ударів по всіх енергетичних об'єктах, включно з портовою інфраструктурою.

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Туреччина та Єгипет запропонували перемир'я у Чорному морі, яке має сприяти відновленню експорту зерна. США виступили з пропозицією енергетичного перемир'я, яку обговорювали під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Сибіга наголосив, що Україна не обмежується цими форматами та залишається готовою до безумовного припинення вогню безпосередньо на лінії зіткнення.

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