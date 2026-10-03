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The Guardian
Financial Times
Техніка

Як удари України переорієнтували експорт російської олії і куди тепер рф спрямовує поставки

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Поставки російської олії до Індії можуть впасти до 1,1 млн тонн, тоді як експорт до Китаю подвоїться до 1 млн тонн.

Як удари України переорієнтували експорт російської олії і куди тепер рф спрямовує поставки
Фото ілюстративне

Удари по портовій інфраструктурі та проблеми з логістикою змушують росію скорочувати морські поставки соняшникової олії до Індії та активніше переорієнтовувати експорт на Китай сухопутними маршрутами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника одного з провідних російських експортерів, пише УНН.

Деталі

Проблеми з відвантаженням із чорноморських портів виникли попри високий попит з боку Індії. російські та українські удари по портах Чорноморського регіону влітку порушили логістику та суттєво ускладнили використання глибоководних терміналів Азово-Чорноморського басейну.

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Очікується, що поставки російської соняшникової олії до Індії цього маркетингового року скоротяться до 1,1 млн тонн проти 1,5 млн тонн роком раніше.

росія переорієнтовується на Китай

На тлі проблем із морським експортом російські компанії пропонують Китаю соняшникову олію зі знижкою та постачають її сухопутними маршрутами. Очікується, що обсяг поставок до Китаю подвоїться та сягне 1 млн тонн.

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Водночас виробництво соняшнику в росії цього року може зрости з 17,5 млн до 20 млн тонн. Однак слабший експортний попит може призвести до скорочення переробки та накопичення близько 3 млн тонн перехідних запасів насіння до початку наступного маркетингового року.

Проблеми з експортом має й Україна. Через російські удари по портовій інфраструктурі та труднощі з відвантаженням олії до Індії переробка соняшнику в Україні з жовтня до березня може скоротитися приблизно вдвічі – зі звичних близько 600 тис. тонн на місяць.

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Степан Гафтко

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