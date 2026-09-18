Україна потребує кращого транспорту, логістики і інвестицій від партнерів - Зеленський
Київ • УНН
На саміті Карпатської вісімки Зеленський заявив про потребу модернізувати транспорт і збільшити вантажні спроможності України. Він також закликав інвестувати в регіон.
Україні потрібні кращі транспорт і логістика, а також більше спроможностей для перевезення великих обсягів вантажів. Про це на інавгураційному саміті Карпатської вісімки в Україні заявив Володимир Зеленський, передає УНН.
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Крім того, президент заявив, що Україні потрібно:
- швидше модернізувати дороги та залізниці;
- мати військову мобільність, яка покращуватиме оборонні спроможності;
- мати більше сховищ, більше відновлюваної енергетики, розвиток критично важливих мінеральних
ресурсів регіону;
- мати міцніші торговельні зв’язки та тіснішу виробничу співпрацю.
Також Україні потрібно залучати значно більше інвестицій у Карпатський регіон, який є природними європейськими воротами для маршрутів, що йдуть із Південного Кавказу та Азії через Чорне море. Ці маршрути працюють сьогодні й працюватимуть в майбутньому
Нагадаємо
18 вересня стартував перший саміт "Карпатської вісімки" C8, де зібралися представники України, Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Угорщини, Австрії, Сербії та ЄС.