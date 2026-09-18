Україна потребує кращого транспорту, логістики і інвестицій від партнерів - Зеленський

Україні потрібні кращі транспорт і логістика, а також більше спроможностей для перевезення великих обсягів вантажів. Про це на інавгураційному саміті Карпатської вісімки в Україні заявив Володимир Зеленський, передає УНН.

Крім того, президент заявив, що Україні потрібно:

Також Україні потрібно залучати значно більше інвестицій у Карпатський регіон, який є природними європейськими воротами для маршрутів, що йдуть із Південного Кавказу та Азії через Чорне море. Ці маршрути працюють сьогодні й працюватимуть в майбутньому