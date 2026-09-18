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Украине нужны более качественный транспорт, логистика и инвестиции от партнеров - Зеленский

Киев • УНН

 • 2642 просмотра

На саммите Карпатской восьмерки Зеленский заявил о необходимости модернизировать транспорт и увеличить грузовые мощности Украины. Он также призвал инвестировать в регион.

Украине нужны более качественный транспорт, логистика и инвестиции от партнеров - Зеленский

Украине нужны лучшие транспорт и логистика, а также больше возможностей для перевозки больших объёмов грузов. Об этом на инаугурационном саммите Карпатской восьмёрки в Украине заявил Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Детали

Кроме того, президент заявил, что Украине необходимо:

  • быстрее модернизировать дороги и железные дороги;
    • иметь военную мобильность, которая будет улучшать оборонные возможности;
      • иметь больше укрытий, больше возобновляемой энергетики, развивать критически важные минеральные ресурсы региона;
        • иметь более прочные торговые связи и более тесное производственное сотрудничество.

          Также Украине необходимо привлекать значительно больше инвестиций в Карпатский регион, который является естественными европейскими воротами для маршрутов, идущих с Южного Кавказа и из Азии через Чёрное море. Эти маршруты работают сегодня и будут работать в будущем

          – отметил Зеленский.

          Напомним

          18 сентября стартовал первый саммит "Карпатской восьмёрки" C8, на котором собрались представители Украины, Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии, Австрии, Сербии и ЕС.

          Евгений Устименко

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