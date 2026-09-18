Украине нужны более качественный транспорт, логистика и инвестиции от партнеров - Зеленский
Киев • УНН
На саммите Карпатской восьмерки Зеленский заявил о необходимости модернизировать транспорт и увеличить грузовые мощности Украины. Он также призвал инвестировать в регион.
Украине нужны лучшие транспорт и логистика, а также больше возможностей для перевозки больших объёмов грузов. Об этом на инаугурационном саммите Карпатской восьмёрки в Украине заявил Владимир Зеленский, передаёт УНН.
Детали
Кроме того, президент заявил, что Украине необходимо:
- быстрее модернизировать дороги и железные дороги;
- иметь военную мобильность, которая будет улучшать оборонные возможности;
- иметь больше укрытий, больше возобновляемой энергетики, развивать критически важные минеральные
ресурсы региона;
- иметь более прочные торговые связи и более тесное производственное сотрудничество.
Также Украине необходимо привлекать значительно больше инвестиций в Карпатский регион, который является естественными европейскими воротами для маршрутов, идущих с Южного Кавказа и из Азии через Чёрное море. Эти маршруты работают сегодня и будут работать в будущем
Напомним
18 сентября стартовал первый саммит "Карпатской восьмёрки" C8, на котором собрались представители Украины, Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии, Австрии, Сербии и ЕС.