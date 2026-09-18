Украине нужны более качественный транспорт, логистика и инвестиции от партнеров - Зеленский

Украине нужны лучшие транспорт и логистика, а также больше возможностей для перевозки больших объёмов грузов. Об этом на инаугурационном саммите Карпатской восьмёрки в Украине заявил Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Кроме того, президент заявил, что Украине необходимо:

Также Украине необходимо привлекать значительно больше инвестиций в Карпатский регион, который является естественными европейскими воротами для маршрутов, идущих с Южного Кавказа и из Азии через Чёрное море. Эти маршруты работают сегодня и будут работать в будущем