В Киевской области в результате вражеского удара пострадали пять человек, в том числе трое детей

Утром 18 сентября российская армия атаковала дронами Фастовский район Киевской области, в результате чего ранения получили пять человек. Трое пострадавших — дети. Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

К сожалению, в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовщине пострадали 5 человек, среди них трое детей. У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу