В Киевской области в результате вражеского удара пострадали пять человек, в том числе трое детей
Киев • УНН
Российские дроны атаковали Фастовский район 18 сентября. Ранены пять человек, повреждены дома и автомобиль.
Утром 18 сентября российская армия атаковала дронами Фастовский район Киевской области, в результате чего ранения получили пять человек. Трое пострадавших — дети. Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
К сожалению, в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовщине пострадали 5 человек, среди них трое детей. У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу
Среди взрослых женщина получила острую реакцию на стресс. Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы.
Он также был госпитализирован в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
В результате атаки один частный дом разрушен полностью, еще один поврежден. Также поврежден автомобиль.
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