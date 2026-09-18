Удар БПЛА по Киеву: ранен мужчина, повреждено здание
Киев • УНН
В Подольском районе Киева дрон попал в нежилое здание, мужчину госпитализировали. В Святошинском районе обломки упали возле школы.
Вечером в четверг, 17 сентября, враг нанес удар по Киеву. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки БпЛА пострадал один человек.
В Подольском районе произошло попадание в нежилое здание. Медики госпитализировали раненого
Ранее он рассказал, что в Святошинском районе Киева обломки БпЛА упали возле одной из школ. Обошлось без пожара и пострадавших.
Напомним
В ночь на 17 сентября враг нанес комбинированный удар по Киеву. Ранены 20 человек. В трех районах столицы повреждены жилые дома, учебные заведения и инфраструктура.
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