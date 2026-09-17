Пьяный пассажир жестоко избил сотрудника аэропорта в Берлине после отказа в посадке
Киев • УНН
В Берлине пассажир, которому отказали в посадке на рейс airBaltic, несколько минут избивал сотрудника наземной службы. Полиция задержала нападавшего.
В берлинском аэропорту пассажир избил сотрудника наземной службы после того, как ему отказали в посадке на рейс airBaltic до Таллина, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Инцидент произошел вечером 6 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина несколько минут избивает сотрудника, в том числе после того, как тот падает на пол. Пострадавшего позже доставили в больницу.
По информации BILD, нападавший был пьян и находился вместе еще с одним мужчиной. Другие пассажиры пытались вмешаться, а в результате одному из них удалось схватить нападавшего сзади, после чего его удерживали несколько человек.
При этом в течение как минимум трех с половиной минут на записи не видно ни сотрудников службы безопасности аэропорта, ни федеральной полиции.
В аэропорту заявили BILD, что полиция и служба безопасности прибыли "в течение короткого времени", после чего мужчину задержали.
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