Пьяный пассажир жестоко избил сотрудника аэропорта в Берлине после отказа в посадке

В берлинском аэропорту пассажир избил сотрудника наземной службы после того, как ему отказали в посадке на рейс airBaltic до Таллина, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Инцидент произошел вечером 6 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина несколько минут избивает сотрудника, в том числе после того, как тот падает на пол. Пострадавшего позже доставили в больницу.

По информации BILD, нападавший был пьян и находился вместе еще с одним мужчиной. Другие пассажиры пытались вмешаться, а в результате одному из них удалось схватить нападавшего сзади, после чего его удерживали несколько человек.

При этом в течение как минимум трех с половиной минут на записи не видно ни сотрудников службы безопасности аэропорта, ни федеральной полиции.

В аэропорту заявили BILD, что полиция и служба безопасности прибыли "в течение короткого времени", после чего мужчину задержали.

Аэропорт Ганновера в Германии временно закрывали из-за неизвестного дрона