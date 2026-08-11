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Аэропорт Ганновера в Германии временно закрывали из-за неизвестного дрона

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

В аэропорту Ганновера ночью 11 августа несколько раз закрывали взлётно-посадочные полосы из-за беспилотника. Задержаны шесть вылетов, один грузовой самолёт перенаправлен, полиция не исключает гибридной активности.

Аэропорт Ганновера в Германии временно закрывали из-за неизвестного дрона

В аэропорту немецкого Ганновера в ночь на 11 августа временно приостанавливали воздушное движение из-за обнаружения беспилотника. Взлётно-посадочные полосы и воздушное пространство несколько раз закрывали более чем на два часа. Об этом сообщает немецкое издание NDR, передаёт УНН.

Детали

По информации издания, в аэропорту Ганновера между 3:44 и 5:20 утра произошло несколько кратковременных закрытий. На некоторое время закрывали обе взлётно-посадочные полосы. Кроме того, из-за ситуации задержали шесть пассажирских вылетов, а один грузовой самолёт перенаправили. Что касается причин произошедшего, издание ссылается на внутренний отчёт полиции. 

Согласно отчёту, в отношении критической инфраструктуры «нельзя исключать наличие гибридной активности».  Однако в документе отмечается, что неясно, существует ли связь с инцидентом с  дроном в Лейпциге. Запросы NDR относительно инцидента и дрона остаются без ответа как со стороны Федеральной полиции, так и со стороны управления полиции Ганновера 

— пишет издание.

В настоящее время инцидент расследует  подразделение государственной безопасности Центрального департамента криминальных расследований Ганновера.

Восемь крупнейших аэропортов Германии срочно оснащают системами защиты от дронов06.08.26, 15:40 • 3131 просмотр

Напомним

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывным устройством возле самолёта украинской авиакомпании, перевозившего военные боеприпасы. Власти расследуют инцидент как возможную диверсию, не исключая причастности иностранных сил. 

Алла Киосак

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