П’яний пасажир жорстоко побив працівника аеропорту у Берліні після відмови в посадці

У берлінському аеропорту пасажир побив співробітника наземної служби після того, як йому відмовили у посадці на рейс airBaltic до Таллінна, передає УНН із посиланням Bild.

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Інцидент стався увечері 6 вересня, проте відомо про нього стало лише зараз. На записі з камери спостереження видно, як чоловік кілька хвилин б'є співробітника, зокрема після того, як падає на підлогу. Потерпілого пізніше доправили до лікарні.

За інформацією BILD, нападник був п'яний і перебував разом із ще одним чоловіком. Інші пасажири намагалися втрутитися, а в результаті одному з них вдалося схопити нападника ззаду, після чого його утримували кілька людей.

При цьому протягом щонайменше трьох з половиною хвилин на записі не видно ні співробітників служби безпеки аеропорту, ні федеральної поліції.

В аеропорту заявили BILD, що поліція та служба безпеки прибули "протягом короткого часу", після чого чоловіка затримали.

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