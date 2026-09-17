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The Guardian

Тендери на сотні мільйонів і питання до цін: хто ремонтує університет Богомольця

Київ • УНН

 • 11897 перегляди

НМУ замовив "Грін Трейдінг" ремонти на понад 420 млн грн. Аудитори та журналісти виявили можливе завищення цін і порушення.

Тендери на сотні мільйонів і питання до цін: хто ремонтує університет Богомольця

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 8 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ "Грін Трейдінг" ремонт будівлі гуртожитку у столиці за 66,73 млн грн. Журналісти видання "Наші гроші" звернули увагу на ймовірне завищення вартості матеріалів. УНН з'ясував, що цей не перший і не найбільший тендер, який університет віддав "Грін Трейдінг", а загальна вартість придбаних послуг перевищує 420 млн грн. 

До кінця року на вулиці Грушецька, 14б у Києві мають відремонтувати п’ятиповерховий гуртожиток. Роботи передбачають часткову термомодернізацію фасадів та горищного перекриття, заміну 269 вікон, улаштування нового мощення, відновлення пошкоджених залізобетонних конструкцій і цегляних стін, входу до підвалу та ганків. Також мають відновити парапети, карнизи, водостоки, гідроізоляцію, лакофарбове покриття металевих решіток на вікнах.

Роботи фінансують з державного бюджету. Договірна ціна динамічна та включає 813 тис грн на покриття ризиків й 2,39 млн грн на інфляцію (тут і далі суми та ціни вказані з ПДВ). Як вказує видання "Наші гроші",  згідно Настанови з визначення вартості будівництва №281 за динамічної договірної ціни кошти на покриття ризиків не враховуються.

У інформації про ціни на матеріальні ресурси металопластикові вікна з двокамерним склопакетом розміром 2100х1400 мм та профілем Steko Ideal 7000 врахували по 27 695 грн/шт, або 9 420 грн/кв. м. "Маркет вікна" та "Маркет двері" продають такі по однаковій ціні 3 724 грн/кв. м, що в 2,5 раза дешевше.

Аналогічна ситуація і мінеральною ватою Izovat 135 кг/кв. м товщиною 100 мм, яку замовили по 731 грн/кв. м. Аналогічну вату можна придбати за ціною від 580 грн/кв. м, що на 21% дешевше. Вату Izovat 135 кг/кв. м товщиною 150 мм вписали по 1 096 грн/кв. м. "Куб" продає її по 639 грн/кв.м

Суміш для приклеювання Ceresit CT 190 Pro замовили по 29 грн/кг. "Венбуд" продає її по 22 грн/кг, а "Буд Платформа" 25 грн/кг, що на 14-24% дешевше.

Ймовірна переплата на визначених позиціях становить більше 5 мільйонів гривень.

Примітно, що фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Паралельно із вказаним тендером компанія перемогла у закупівлі послуг з ремонту гуртожитку за адресою Грушецька 14в. Цей договір практично аналогічний по вартості. 

Обидві ці закупівлі вже потрапили під перевірку Державної аудиторської служби через можливі порушення. 

Мільйонні ремонти під питанням: що раніше знайшли аудитори

Ректором Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є Юрій Кучин і саме за часів його керівництва  "Грін Трейдінг" стала отримувати замовлення від вишу. 

У вересні 2022 року компанія отримала підряд на ремонт приміщень бібліотеки Фізико-хімічного корпусу медуніверситету. Роботи мали бути завершені до 21 листопада того ж року, але вже наступного року – у лютому та травні – укладалися додаткові угоди на продовження строку виконання робіт через повітряні тривоги та перебої з енергопостачанням. 

Очікувана вартість  6,79 млн грн з ПДВ, а сума договору майже 6,74 млн грн з ПДВ, фактична економія – менше відсотка. Така невелика різниця ймовірно була обумовлена тим, що "Грін Трейдінг" була єдиним учасником торгів. 

Всередині 2023 року компанія ще одне замовлення – поточний аварійний ремонт вхідної групи фізико-хімічного корпусу на суму 149,5 тисяч гривень з ПДВ. Але після такого скромного тендеру "Грін Трейдінг" у 2024 році взяла участь у тендері на суму трохи більше 14 млн грн з ПДВ. Тоді з нею конкурувало ТОВ "Центр-БУД", останнє запропонувало нижчу вартість виконання робіт – 11,35 млн грн. Але ця пропозиція була відхилена, зокрема через те, що учасник нібито не надав усі необхідні документи. 

Компанія "Центр-Буд" звернулася зі скаргою до Антимонопольного комітету України стверджуючи, що університет застосував підстави для відхилення, яких не передбачали законодавство та тендерна документація. Вона вимагала скасувати рішення НМУ та повернути її пропозицію на оцінювання.  Але зрештою скаргу було відхилено, а переможцем було визнано "Грін Трейдс" з пропозицією у понад 12,9 млн грн. Однак фірма-конкурент вирішила не здаватися і подала ще одну скаргу – у ній вказувалося на відсутність обґрунтування цін на віконні блоки та інші ресурси, проблеми з підтвердженням обладнання і досвіду, а також зверталася увага на повний збіг шифрів позицій у відомості ресурсів НМУ та кошторисі "Грін Трейдінг". Автор скарги припускав можливу узгодженість, але це саме твердження скаржника, а не встановлений факт змови. Крім того "Центр-Буд" вказував, що у кошторисних документах "Грін Трейдінг" роботи планувалися на триваліший період, тоді як тендер вимагав завершити їх до 31 грудня 2024 року. Водночас "Грін Трейдінг" окремим гарантійним листом підтвердив готовність завершити роботи до цієї дати. Компанії вдалося переконати АМКУ у необґрунтованості скарги і її відхили. Але, попри гарантії "Грін Трейдс", що роботи будуть виконані у встановлені терміни, строк виконання робіт продовжувався двічі – останній раз до кінця 2025 року. 

Найбільш грандіозною стала для "Грін Трейдінг" перемога у тендері на понад 278 млн грн. Цікаво, що мова йде про той самий об'єкт, що і попередньому тендерові, але якщо раніше мова йшла про заміну вікон, то тепер про капітальний ремонт. 

У тендері на таку велику суму не обійшлося без конкуренції. Конкурентом виступила компанія "Фасад-Сервіс-Буд". Але пропозиція компанії, яка була хоч і незначно, економічно вигіднішою була відхилена через невідповідність вимогам тендерної документації. 

І тут не обійшлося без скарг. Ще до початку торгів  "Фасад-Сервіс-Буд" заявила про наявність вимог, які могли звужувати конкуренцію. Університет вимагав досвід капремонту/реконструкції за обмежений період і підтвердження 18 конкретних видів робіт у встановлених мінімальних обсягах. Університет погодився задовольнити цю скаргу частково і пом'якшив, зокрема, вимоги, щодо часу проведення аналогічних робіт. Зверталася компанія і до АМКУ, але там її скаргу відхилили. 

Але на цьому все не завершилось. За перевірку закупівлі взялася Держаудитслужба. У неї виникли запитання, їх було багато. Серед них зокрема щодо різниці між строками оплати вказаними у оголошенні про тендер і договорі, зменшенні гарантійного строку з 10 до 5 років, відсутності плану фінансування та календарного графіка робіт. Більшість запитань були на адресу університету під керівництвом ректора Кучина. 

Були запитання і до "Грін Трейдінг" – у договірну ціну "Грін Трейдінг" були включені 2 915 849 грн "коштів на покриття ризиків". При цьому ДАСУ встановила, що НМУ у тендерній документації не зафіксував ані конкретної суми, ані відсотка ризику, а проєкт договору не містив порядку використання цих коштів. Окремо аудитори знайшли ще 7 791 521 грн на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. І знову звернули увагу, що проєкт договору не встановлював порядок використання цих грошей. Зрештою університет усунув більшість порушень і з "Грін Трейдінг" був укладений договір. Роботи компанія  має виконати до кінця поточного року. 

Але серед інформації на ціни про матеріали, як і закупівлі послуг з ремонту гуртожитку, можна знайти позиції обґрунтованість вартості яких викликає сумніви. Наприклад, планується встановлення світильників у вигляді стельових світлодіодних панелей армстронг 60×60 LED FLF-87 36W NW  у кількості 230 штук. Вартість однієї панелі без вартості транспортування та складських витрат, вказана виконавцем, 9 384 грн, тобто понад 2,1 млн грн за всі панелі. 

На роздрібному ринку таку панель можна придбати за 1010 грн. 

При загальній вартості 230 панелей переплата може становити близько 1,93 млн грн. Цьому може бути єдине пояснення одиниця товару цьому випадку – це 10 панелей. Однак чи так це насправді, чи виконавець заклав значно завищену вартість? 

Завищення очікуваної вартості

Це найбільш поширена схема маніпуляцій. Зустрічається вона майже у всіх сферах закупівель товарів та послуг, але чи не найчастіше у будівельній сфері. Як зазначали аналітики DOZORRO ще у 2024 році фактично кожна тринадцята гривня у договорах, які вони промоніторили - це переплата. Вони вказують, що завищення відбувається зазвичай на вартості будматеріалів. 

Ціни на будматеріали завищують учасники тендерів — будівельні компанії. Однак вони їх завищують, бо можуть це робити — бо очікувана вартість закупівлі це дозволяє. Врешті-решт, бізнес шукає можливість заробити, тому в межах очікуваної вартості і пропонує свою ціну. Адже очікувана вартість, яку визначає замовник — це максимальна сума, яку він готовий заплатити

- зазначають у DOZORRO.

Завищення саме на будматеріалах відбувається через зарегульованість вартості робіт, оплати праці, використання техніки. А ось з вартістю матеріалів ситуація дещо інша і тут можливі коригування цін. 

Також іноді постачальники завищують обсяги робіт, наприклад, вказують більше людино/годин, ніж та, яка реально потрібна для виконання поставленої задачі. 

Євген Царенко

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