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Що святкують 17 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2262 перегляди

В Україні відзначають День рятівника та День усиновлення, а у світі — День безпеки пацієнтів і День Конституції США. Церковна дата присвячена святим Вірі, Надії, Любові та Софії.

Що святкують 17 вересня в Україні та світі

17 вересня в Україні відзначають День рятівника та День усиновлення, у світі під егідою ВООЗ проходить Всесвітній день безпеки пацієнтів, а США святкують День Конституції. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію, а за старим стилем відзначають день ікони Божої Матері "Неопалима Купина" та пам'ять пророка Мойсея, пише УНН.

День рятівника України

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 2008 році. Подія присвячена працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пожежної охорони, аварійно-рятувальних служб, саперам, водолазам та цивільним добровольцям. Свято вшановує мужність і самопожертву рятувальників, які щоденно ліквідовують наслідки техногенних і природних катастроф, ворожих ракетних та артилерійських обстрілів, проводять розмінування територій та витягують людей із-під завалів під час війни.

День усиновлення в Україні

Офіційна дата, перенесена Указом Президента України № 455/2023 з 30 вересня на 17 вересня у зв'язку з переходом християнських церков на новоюліанський календар, оскільки свято традиційно приурочене до дня пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. День вшановує прийомних батьків, опікунів, усиновителів та працівників дитячих будинків сімейного типу, закликаючи суспільство до підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і забезпечення їхнього фундаментального права на виховання в турботливій родині.

Всесвітній день безпеки пацієнтів (World Patient Safety Day)

Офіційна глобальна дата під егідою ВООЗ, заснована у травні 2019 року на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Мета дня — підвищення міжнародної обізнаності про питання безпеки пацієнтів, запобігання лікарським помилкам, небажаним наслідкам лікування та побічним діям препаратів, а також стимулювання солідарних дій урядів, медичних працівників та пацієнтських організацій для створення безпечних і якісних систем медичної допомоги.

День Конституції США (Constitution Day and Citizenship Day)

Офіційне національне свято, встановлене на згадку про підписання 17 вересня 1787 року у Філадельфії делегатами Конституційного конвенту під головуванням Джорджа Вашингтона Основного закону США — найстарішої з нині діючих письмових конституцій у світі. День присвячений вивченню історії американського конституціоналізму, прав та обов'язків громадян, а також супроводжується урочистими церемоніями складання присяги та прийняття громадянства для нових іммігрантів.

Міжнародний день кантрі-музики (International Country Music Day)

Неофіційне світове свято, засноване у 1950-х роках на честь дня народження Генка Вільямса (1923–1953) — одного з найвпливовіших американських виконавців, пісенних авторів та піонерів жанру кантрі. Подія об'єднує мільйони прихильників фолк- та кантрі-музики, відзначаючи культурний внесок цього традиційного жанру в розвиток сучасної популярної музичної індустрії.

День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії — християнських святих, які постраждали у Римі за правління імператора Адріана у II столітті. Юні дівчата зазнали жорстоких катувань за відмову принести жертву язичницьким богам, а їхня мати Софія померла від душевних страждань на їхній могилі через три дні. Також у цей день згадують мученицю Теодотію.

За старим календарем віряни відзначають день ікони Божої Матері "Неопалима Купина" — однієї з найвідоміших християнських святинь, що символізує захист від вогню, блискавки та пожеж, образом для якої став палаючий, але не згораючий терновий кущ, у якому Бог з'явився Мойсею. Також у цей день вшановують пам'ять святого пророка Мойсея Боговидця та священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії.

Олександра Месенко

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