Что празднуют 17 сентября в Украине и мире

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 4226 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 4698 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 21404 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 14535 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 17346 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 28758 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26107 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 22931 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 21936 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15678 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37241 просмотра
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 26980 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 03:57 • 13482 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 24852 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 10934 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 21416 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 52555 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 48781 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 51665 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 57169 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37670 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 41047 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 37907 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 37230 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 41938 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Что празднуют 17 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 13750 просмотра

В Украине отмечают День спасателя и День усыновления, а в мире — День безопасности пациентов и День Конституции США. Церковная дата посвящена святым Вере, Надежде, Любови и Софии.

Что празднуют 17 сентября в Украине и мире

17 сентября в Украине отмечают День спасателя и День усыновления, в мире под эгидой ВОЗ проходит Всемирный день безопасности пациентов, а США празднуют День Конституции. В церковном календаре по новому стилю почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, а по старому стилю отмечают день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" и память пророка Моисея, пишет УНН.

День спасателя Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2008 году. Событие посвящено работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, сапёрам, водолазам и гражданским добровольцам. Праздник чествует мужество и самоотверженность спасателей, которые ежедневно ликвидируют последствия техногенных и природных катастроф, вражеских ракетных и артиллерийских обстрелов, проводят разминирование территорий и извлекают людей из-под завалов во время войны.

День усыновления в Украине

Официальная дата, перенесённая Указом Президента Украины № 455/2023 с 30 сентября на 17 сентября в связи с переходом христианских церквей на новоюлианский календарь, поскольку праздник традиционно приурочен ко дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. День чествует приёмных родителей, опекунов, усыновителей и работников детских домов семейного типа, призывая общество поддерживать детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, и обеспечивать их фундаментальное право на воспитание в заботливой семье.

Всемирный день безопасности пациентов (World Patient Safety Day)

Официальная глобальная дата под эгидой ВОЗ, учреждённая в мае 2019 года на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Цель дня — повышение международной осведомлённости о вопросах безопасности пациентов, предотвращение врачебных ошибок, нежелательных последствий лечения и побочных действий препаратов, а также стимулирование солидарных действий правительств, медицинских работников и пациентских организаций для создания безопасных и качественных систем медицинской помощи.

День Конституции США (Constitution Day and Citizenship Day)

Официальный национальный праздник, установленный в память о подписании 17 сентября 1787 года в Филадельфии делегатами Конституционного конвента под председательством Джорджа Вашингтона Основного закона США — самой старой из ныне действующих письменных конституций в мире. День посвящён изучению истории американского конституционализма, прав и обязанностей граждан, а также сопровождается торжественными церемониями принесения присяги и принятия гражданства для новых иммигрантов.

Международный день кантри-музыки (International Country Music Day)

Неофициальный всемирный праздник, учреждённый в 1950-х годах в честь дня рождения Хэнка Уильямса (1923–1953) — одного из самых влиятельных американских исполнителей, авторов песен и пионеров жанра кантри. Событие объединяет миллионы поклонников фолк- и кантри-музыки, отмечая культурный вклад этого традиционного жанра в развитие современной популярной музыкальной индустрии.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтут память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — христианских святых, пострадавших в Риме при правлении императора Адриана во II веке. Юные девушки подверглись жестоким пыткам за отказ принести жертву языческим богам, а их мать София умерла от душевных страданий на их могиле через три дня. Также в этот день вспоминают мученицу Феодотию.

По старому календарю верующие отмечают день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" — одной из самых известных христианских святынь, символизирующей защиту от огня, молнии и пожаров; образом для неё стал горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею. Также в этот день почитают память святого пророка Моисея Боговидца и священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии.

Александра Месенко

ОбществоКультураНовости Мира
Пожары
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Всемирная организация здравоохранения
Рим
Соединённые Штаты
Украина