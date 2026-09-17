Что празднуют 17 сентября в Украине и мире

17 сентября в Украине отмечают День спасателя и День усыновления, в мире под эгидой ВОЗ проходит Всемирный день безопасности пациентов, а США празднуют День Конституции. В церковном календаре по новому стилю почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, а по старому стилю отмечают день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" и память пророка Моисея, пишет УНН.

День спасателя Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2008 году. Событие посвящено работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, сапёрам, водолазам и гражданским добровольцам. Праздник чествует мужество и самоотверженность спасателей, которые ежедневно ликвидируют последствия техногенных и природных катастроф, вражеских ракетных и артиллерийских обстрелов, проводят разминирование территорий и извлекают людей из-под завалов во время войны.

День усыновления в Украине

Официальная дата, перенесённая Указом Президента Украины № 455/2023 с 30 сентября на 17 сентября в связи с переходом христианских церквей на новоюлианский календарь, поскольку праздник традиционно приурочен ко дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. День чествует приёмных родителей, опекунов, усыновителей и работников детских домов семейного типа, призывая общество поддерживать детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, и обеспечивать их фундаментальное право на воспитание в заботливой семье.

Всемирный день безопасности пациентов (World Patient Safety Day)

Официальная глобальная дата под эгидой ВОЗ, учреждённая в мае 2019 года на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Цель дня — повышение международной осведомлённости о вопросах безопасности пациентов, предотвращение врачебных ошибок, нежелательных последствий лечения и побочных действий препаратов, а также стимулирование солидарных действий правительств, медицинских работников и пациентских организаций для создания безопасных и качественных систем медицинской помощи.

День Конституции США (Constitution Day and Citizenship Day)

Официальный национальный праздник, установленный в память о подписании 17 сентября 1787 года в Филадельфии делегатами Конституционного конвента под председательством Джорджа Вашингтона Основного закона США — самой старой из ныне действующих письменных конституций в мире. День посвящён изучению истории американского конституционализма, прав и обязанностей граждан, а также сопровождается торжественными церемониями принесения присяги и принятия гражданства для новых иммигрантов.

Международный день кантри-музыки (International Country Music Day)

Неофициальный всемирный праздник, учреждённый в 1950-х годах в честь дня рождения Хэнка Уильямса (1923–1953) — одного из самых влиятельных американских исполнителей, авторов песен и пионеров жанра кантри. Событие объединяет миллионы поклонников фолк- и кантри-музыки, отмечая культурный вклад этого традиционного жанра в развитие современной популярной музыкальной индустрии.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтут память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — христианских святых, пострадавших в Риме при правлении императора Адриана во II веке. Юные девушки подверглись жестоким пыткам за отказ принести жертву языческим богам, а их мать София умерла от душевных страданий на их могиле через три дня. Также в этот день вспоминают мученицу Феодотию.

По старому календарю верующие отмечают день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" — одной из самых известных христианских святынь, символизирующей защиту от огня, молнии и пожаров; образом для неё стал горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею. Также в этот день почитают память святого пророка Моисея Боговидца и священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии.