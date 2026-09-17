Президент призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків Генерального прокурора
Київ • УНН
Антон Ковальський призначений виконувачем обов’язків Генерального прокурора. Відповідне рішення ухвалив Президент.
Обов'язки генерального прокурора виконуватиме Антон Ковальський. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, пише УНН.
Покласти на КОВАЛЬСЬКОГО Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора
Що відомо про Ковальського
Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. Вищу освіту здобув у Національній академії прокуратури України за спеціальністю "Правознавство" (2011 рік).
Роботу в органах прокуратури розпочав 2011 року. Пройшов шлях від старшого слідчого та старшого прокурора прокуратури Вінниці до посади заступника прокурора Вінницької області та керівних посад у підрозділах нагляду.
Із вересня 2020 по жовтень 2021 року працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 2021 року очолював Чернівецьку обласну прокуратуру.
З 1 липня 2025 року обіймав посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури.
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