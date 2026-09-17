Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора

Обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, пишет УНН.

Возложить на КОВАЛЬСКОГО Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора - говорится в указе.

Что известно о Ковальском

Антон Ковальский родился 12 мая 1984 года в Виннице. Высшее образование получил в Национальной академии прокуратуры Украины по специальности "Правоведение" (2011 год).

Работу в органах прокуратуры начал в 2011 году. Прошел путь от старшего следователя и старшего прокурора прокуратуры Винницы до должности заместителя прокурора Винницкой области и руководящих должностей в подразделениях надзора.

С сентября 2020 по октябрь 2021 года работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры, с ноября 2021 года возглавлял Черновицкую областную прокуратуру.

С 1 июля 2025 года занимал должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

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