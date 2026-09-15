Рада согласовала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 4302 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 3450 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12177 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18234 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15714 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15537 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15357 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19684 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17706 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22323 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26695 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20517 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18202 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8904 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10055 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 4330 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10110 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18243 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18260 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 32998 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26752 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27840 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26475 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 26958 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43910 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Рада согласовала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора

Киев • УНН

 • 36232 просмотра

Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Зеленского. Решение поддержали 317 народных депутатов.

Рада согласовала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины 15 сентября поддержала увольнение Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко с должности, которое накануне подал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН.

Детали

Голоса "за" отдали 317 парламентариев. Голосов против не было.

Вопрос рассмотрели по сокращённой процедуре. За это проголосовал 181 народный избранник. "Против" проголосовали 24 парламентария. Воздержались от голосования 27 народных депутатов, а 74 депутата не голосовали.

Напомним

14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен оставить должность генпрокурора. Зеленский попросил парламент безотлагательно поддержать увольнение.

В тот же день Зеленский подписал указ №905/2026 об отстранении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора. 

Руслан Кравченко заявил, что осознанно подал в отставку с должности Генерального прокурора. Он назвал решение политическим.

Кравченко также сообщил, что сейчас находится в заграничной командировке и планирует провести ряд встреч с международными партнёрами, чтобы рассказать им о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины.

Александра Василенко

Политика
Руслан Кравченко