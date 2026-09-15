Рада согласовала увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины 15 сентября поддержала увольнение Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко с должности, которое накануне подал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН.

Детали

Голоса "за" отдали 317 парламентариев. Голосов против не было.

Вопрос рассмотрели по сокращённой процедуре. За это проголосовал 181 народный избранник. "Против" проголосовали 24 парламентария. Воздержались от голосования 27 народных депутатов, а 74 депутата не голосовали.

Напомним

14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен оставить должность генпрокурора. Зеленский попросил парламент безотлагательно поддержать увольнение.

В тот же день Зеленский подписал указ №905/2026 об отстранении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора.

Руслан Кравченко заявил, что осознанно подал в отставку с должности Генерального прокурора. Он назвал решение политическим.

Кравченко также сообщил, что сейчас находится в заграничной командировке и планирует провести ряд встреч с международными партнёрами, чтобы рассказать им о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины.