FP-7 расширяет возможности ударов Украины по России: эксперт назвал потенциальные цели

FP-7 и FP-9. Фотограф УНН Андрей Ходьков

Первое боевое применение FP-7 открывает для Украины новые возможности для поражения военных объектов на значительном расстоянии от линии фронта. Появление тактической баллистики позволяет планировать удары по командным пунктам, складам боеприпасов, логистическим узлам, системам ПВО и другим важным объектам, обеспечивающим российские войска. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Иван Ступак.

Украина применила FP-7

1 октября президент Владимир Зеленский опубликовал видео запуска и сообщил о первом боевом применении украинской баллистической ракеты FP-7. При этом Украина не раскрывает, где именно и по какой цели была применена ракета.

FP-7 разработала ведущая украинская оборонная компания Fire Point. Это баллистическая ракета, предназначенная для поражения целей на расстоянии до 250 км и доставки боевой нагрузки массой до 200 кг. Такая система является более дешевой альтернативой американским ATACMS.

Появление такого вооружения расширяет возможности Украины для работы по российскому тылу, поскольку тактическая баллистика позволяет поражать объекты, которые противник пытается отодвинуть подальше от зоны боевых действий.

Само появление такого оружия — это очень важная история. Украина становится сильнее, когда имеет не просто отдельную ракету, а возможность планировать ее применение — отметил военный эксперт Иван Ступак.

Какие цели потенциально может поражать FP-7

Одними из ключевых потенциальных целей для такого оружия могут быть командные пункты, склады боеприпасов, логистические узлы, системы ПВО и другие военные объекты.

По словам Ивана Ступака, создание FP-7 — это «сильная карта», которой раньше не было у Украины или же она была значительно более ограниченной.

По его мнению, массированное или хотя бы регулярное применение таких ракет потенциально может влиять на ситуацию на отдельных направлениях фронта, а также на то, как российские военные будут размещать свои силы и инфраструктуру.

россияне уже вынуждены отводить часть своих сил, техники, ремонтных баз, складов и других объектов дальше от линии фронта. Условно, если они размещают их на расстоянии более 100 километров, а украинская ракета имеет дальность около 200 километров, то значительная часть таких объектов потенциально попадает в зону поражения. И здесь очень важен вопрос разведки. Если мы видим объект, понимаем его координаты, знаем его значение для российской армии и имеем ракету, которой можем по нему работать, тогда появляется возможность значительно эффективнее наносить удары по тылу противника — отметил Иван Ступак.

Отдельным направлением может стать логистическая инфраструктура. Войска страны-агрессора нуждаются в постоянных поставках боеприпасов, топлива, техники и запчастей.

Можно работать по складам, пунктам управления, ремонтным базам и другим объектам, обеспечивающим российскую группировку на фронте. Чем больше таких объектов будет в зоне досягаемости, тем сложнее россиянам будет организовывать свою логистику — сказал военный эксперт.

Среди потенциальных целей могут быть и объекты топливно-энергетического комплекса, если они имеют военное значение и находятся в пределах досягаемости ракеты.

В то же время Иван Ступак подчеркнул, что эффективность ударов по защищенным объектам будет зависеть от точности ракеты и мощности ее боевой части.

Что даст серийное производство

Военный эксперт подчеркнул, что стабильные поставки ракет позволят военному командованию планировать их применение на более длительный период и распределять ракеты в соответствии с приоритетными целями.

Представим ситуацию: командование точно знает, что с 1-го по 30-е число в его распоряжении есть десять ракет. Тогда это уже совсем другая история. Военные могут планировать, какие цели имеют наибольшую ценность, какие объекты нужно уничтожить в первую очередь, а какие можно оставить на потом. Например, «Алабугу», где производятся российские ударные дроны, можно определить как одну из приоритетных целей. Если за месяц мы накопили десять ракет, то можем планировать их применение по таким объектам. И если боевая часть и точность позволят работать по укреплённым сооружениям, это уже совсем другой уровень возможностей — объяснил Иван Ступак.

Поэтому важными факторами остаются не только дальность ракеты, но и темпы её производства, точность и эффект от боевой части.

После первых массовых применений мы увидим гораздо больше. Увидим, насколько точна ракета, насколько мощна её боевая часть, насколько эффективно она преодолевает ПВО и, главное, насколько быстро Украина сможет наращивать производство — объяснил эксперт.

По его мнению, FP-7 — это «очень перспективная история» для Украины, но её реальное влияние станет понятным после накопления боевого опыта.

Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT