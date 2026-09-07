Генпрокурор Кравченко подав у відставку

Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

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За словами Кравченка, це політичне рішення, і він прийняв його свідомо.

Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Дякую колегам, які чесно виконують свою роботу. Тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави. Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися - написав Генпрокурор.

Він подякував Президенту України і Верховній Раді за довіру, та попросив прийняти його звільнення.

Нагадаємо

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не тримається за посаду, і ніколи не буде триматися, зазначивши, що рішення про відставку має ухвалити Президент України або Верховна Рада.

Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами