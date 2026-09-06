Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами
Київ • УНН
Генпрокурор заявив, що оприлюднені розмови не підтверджують його причетності до коштів колцентрів. За його словами, посада не звільняє його від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко дав відповідь на інформацію ЗМІ про оприлюднені розмови нібито за його участю щодо причетності до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації. Про це повідомляє УНН.
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За словами Кравченка, з розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про його причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження.
Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження
Він також прокоментував інформацію щодо своїх подорожей та побутових питань його родини.
Будь-які видатки здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та моїх задекларованих доходів без будь-яких порушень. Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає! До будинку площею 280 кв.м, у якому проживає наша родина на праві оренди: ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону
Він додав, що його посада не звільняє його від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами.
Нагадаємо
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора.
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