Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр

За фактом стрілянини у Києві, що сталась 1 вересня, повідомлено дві підозри - працівнику СБУ та військовослужбовцю ГУР. Про це Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як заявив Кравченко, збройний інцидент між військовослужбовцями СБУ та ГУР МО України, який стався 1 вересня у Києві, викликав значний суспільний резонанс. За фактами застосування вогнепальної зброї двом учасникам подій повідомлено про підозру:

співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу);

військовослужбовцю ГУР МО України за ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

"У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події. За минулу добу суспільство вже почуло різні версії того, що сталося. Вони суттєво відрізняються одна від одної. Наше завдання — встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників та надати їм належну правову оцінку. Слідство триває", - сказав Кравченко.

Окрім того, за його словами, щодо зникнення військовослужбовця РДК ГУР МО України, то ще 1 вересня за цим фактом було розпочато окреме досудове розслідування.

"Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини. Після цього будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення", - резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

Згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.