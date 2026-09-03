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Перестрелка между СБУ и ГУР — Кравченко заявил о сообщении о двух подозрениях

Киев • УНН

 • 9082 просмотра

После стрельбы 1 сентября в Киеве сообщили о подозрении сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР. Также расследуют исчезновение бойца РДК.

Перестрелка между СБУ и ГУР — Кравченко заявил о сообщении о двух подозрениях

По факту стрельбы в Киеве, произошедшей 1 сентября, сообщено о подозрении двум лицам — сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР. Об этом Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в Telegram, передает УНН

Детали

Как заявил Кравченко, вооруженный инцидент между военнослужащими СБУ и ГУР МО Украины, произошедший 1 сентября в Киеве, вызвал значительный общественный резонанс. По фактам применения огнестрельного оружия двум участникам событий сообщено о подозрении:

  • сотруднику СБУ — по ч. 2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа);
    • военнослужащему ГУР МО Украины — по ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

      "В рамках расследования назначен комплекс экспертиз. Они должны дать четкие ответы относительно всех обстоятельств применения оружия, происхождения следов выстрелов и других вещественных доказательств, изъятых на месте происшествия. За прошедшие сутки общество уже услышало различные версии того, что произошло. Они существенно отличаются друг от друга. Наша задача — установить факты, проверить действия и заявления всех участников и дать им надлежащую правовую оценку. Следствие продолжается", — сказал Кравченко. 

      Кроме того, по его словам, по факту исчезновения военнослужащего РДК ГУР МО Украины еще 1 сентября было начато отдельное досудебное расследование. 

      "Устанавливаем полную картину произошедшего: лиц, причастных к его исчезновению, мотивы их действий, маршрут перемещения и другие обстоятельства. После этого будут приняты соответствующие процессуальные решения", — резюмировал Кравченко. 

      Напомним 

      Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что совместно с ГУР Минобороны предотвратила теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.

      СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после предотвращенного теракта.

      Впоследствии в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

      После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа, указали в Офисе Генпрокурора.

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