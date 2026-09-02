Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
Київ • УНН
Під час обшуку у справі після зірваного теракту фсб стався збройний напад на групу СБУ. Є поранені. Нападників затримали, триває розслідування.
Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, повідомили в Офісі Генпрокурора 2 вересня, пише УНН.
Що сталося
Під час слідчих дій у провадженні щодо теракту фсб рф, за даними Офісу Генпрокурора, стався збройний напад на співробітників СБУ:
- "у рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого фсб рф, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів";
- "під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців";
- "для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю".
"Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку02.09.26, 12:19 • 1152 перегляди
Що розслідують після стрілянини
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу
Наразі, як вказано, встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.
Слідчі дії тривають.
Що передувало
Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.
СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.
А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю.