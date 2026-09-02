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Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Під час обшуку у справі після зірваного теракту фсб стався збройний напад на групу СБУ. Є поранені. Нападників затримали, триває розслідування.

Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
Джерело: t.me/suspilnenews

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, повідомили в Офісі Генпрокурора 2 вересня, пише УНН.

Що сталося

Під час слідчих дій у провадженні щодо теракту фсб рф, за даними Офісу Генпрокурора, стався збройний напад на співробітників СБУ:

  • "у рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого фсб рф, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів";
    • "під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців";
      • "для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю".

        "Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

        Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку02.09.26, 12:19 • 1152 перегляди

        Що розслідують після стрілянини

        За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу

        - повідомили в Офісі Генпрокурора.

        Наразі, як вказано, встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

        Слідчі дії тривають.

        Що передувало 

        Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.  

        СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

        А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю.

        Юлія Шрамко

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