$44.460.0751.540.10
ukenru
10:36 • 3922 просмотра
В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода
Эксклюзив
10:20 • 8038 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
09:39 • 8464 просмотра
Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
09:19 • 7920 просмотра
Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Эксклюзив
06:38 • 15094 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
2 сентября, 05:00 • 25888 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
2 сентября, 04:31 • 19347 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 32847 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
1 сентября, 20:33 • 28881 просмотра
В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах
1 сентября, 18:43 • 25388 просмотра
Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
51%
750мм
Популярные новости
россияне объявили о захвате Могрицы в Сумской области: бойцы ВСУ сняли видео из селаVideo2 сентября, 01:26 • 7232 просмотра
Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ2 сентября, 02:03 • 12554 просмотра
Сибига представит план усиления поддержки Украины на неформальной встрече глав МИД ЕС2 сентября, 02:34 • 12004 просмотра
Что празднуют 2 сентября в Украине и мире2 сентября, 03:00 • 10134 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 8672 просмотра
публикации
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
10:20 • 8050 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 9048 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo2 сентября, 05:00 • 25891 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование1 сентября, 17:01 • 40448 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo1 сентября, 13:43 • 34818 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Иран
Одесса
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 26065 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 23230 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 29510 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 27363 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 27408 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование

Киев • УНН

 • 8486 просмотра

Во время обыска по делу о предотвращённом теракте фсб произошло вооружённое нападение на группу СБУ. Есть раненые. Нападавшие задержаны, продолжается расследование.

Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
Источник: t.me/suspilnenews

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа, сообщили в Офисе Генпрокурора 2 сентября, пишет УНН.

Что произошло

Во время следственных действий по делу о теракте фсб рф, по данным Офиса Генпрокурора, произошло вооруженное нападение на сотрудников СБУ:

  • "в рамках досудебного расследования по делу о террористическом акте, организованном фсб рф, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств";
    • "во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей";
      • "для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций «Альфа» СБУ. Во время прекращения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие".

        "В результате происшествия есть раненые среди лиц, оказывавших сопротивление. Нападавшие задержаны. Во время первоочередных следственных действий установлено, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяты оружие и документы", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

        Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска02.09.26, 12:19 • 7946 просмотров

        Что расследуют после стрельбы

        Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа

        - сообщили в Офисе Генпрокурора.

        В настоящее время, как указано, устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.

        Следственные действия продолжаются.

        Что предшествовало 

        Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что вместе с ГУР Минобороны предотвратила теракт фсб рф против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе "Русского добровольческого корпуса" Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.  

        СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после сорванного теракта.

        А позднее в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие.

        Юлия Шрамко

        КиевКриминал и ЧП
        Теракт
        Взрывы
        Обыск
        Военное положение
        Война в Украине
        Столкновения
        Генеральный прокурор Украины
        Служба безопасности Украины
        Главное управление разведки Украины
        Киев