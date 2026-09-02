Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование

Источник: t.me/suspilnenews

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа, сообщили в Офисе Генпрокурора 2 сентября, пишет УНН.

Что произошло

Во время следственных действий по делу о теракте фсб рф, по данным Офиса Генпрокурора, произошло вооруженное нападение на сотрудников СБУ:

"в рамках досудебного расследования по делу о террористическом акте, организованном фсб рф, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств";

"во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались помешать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей";

"для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций «Альфа» СБУ. Во время прекращения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие".

"В результате происшествия есть раненые среди лиц, оказывавших сопротивление. Нападавшие задержаны. Во время первоочередных следственных действий установлено, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяты оружие и документы", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска

Что расследуют после стрельбы

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время, как указано, устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий.

Следственные действия продолжаются.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что вместе с ГУР Минобороны предотвратила теракт фсб рф против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе "Русского добровольческого корпуса" Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после сорванного теракта.

А позднее в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие.