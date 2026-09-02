Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити
Київ • УНН
За даними джерел, йдеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності.
Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України запобігли теракту фсб рф проти заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про викрадення якого повідомляли в РДК, передає УНН.
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Як повідомляв УНН, СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності.
За даними джерел УНН, мова йде про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.
Кілька днів тому заступник командира РДК з бойової роботи, Степан Каплунов, був викрадений невідомими у дворі власного будинку. Як тільки нам стало відомо про його викрадення, ми одразу підняли тривогу та звернулися до ГУР, СБУ та ДБР
СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції02.09.26, 08:10 • 2494 перегляди