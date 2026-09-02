Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України запобігли теракту фсб рф проти заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про викрадення якого повідомляли в РДК, передає УНН.

Деталі

Як повідомляв УНН, СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності.

За даними джерел УНН, мова йде про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

Кілька днів тому заступник командира РДК з бойової роботи, Степан Каплунов, був викрадений невідомими у дворі власного будинку. Як тільки нам стало відомо про його викрадення, ми одразу підняли тривогу та звернулися до ГУР, СБУ та ДБР - заявляли в РДК.

СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції