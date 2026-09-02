Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
Киев • УНН
По данным источников, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове. Он\r\nприбыл в Украину по случаю Дня независимости.
Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины предотвратили теракт ФСБ РФ против заместителя командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степана Каплунова, о похищении которого сообщали в РДК, передает УНН.
Подробности
Как сообщал УНН, СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости.
По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, о исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.
Несколько дней назад заместитель командира РДК по боевой работе Степан Каплунов был похищен неизвестными во дворе собственного дома. Как только нам стало известно о его похищении, мы сразу подняли тревогу и обратились в ГУР, СБУ и ГБР
СБУ и ГУР предотвратили теракт фсб рф против лидера российской оппозиции02.09.26, 08:10 • 2492 просмотра