Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины предотвратили теракт ФСБ РФ против заместителя командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степана Каплунова, о похищении которого сообщали в РДК, передает УНН.

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Как сообщал УНН, СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости.

По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, о исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.

Несколько дней назад заместитель командира РДК по боевой работе Степан Каплунов был похищен неизвестными во дворе собственного дома. Как только нам стало известно о его похищении, мы сразу подняли тревогу и обратились в ГУР, СБУ и ГБР - заявляли в РДК.

СБУ и ГУР предотвратили теракт фсб рф против лидера российской оппозиции