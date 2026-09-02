СБУ и ГУР предотвратили теракт фсб рф против лидера российской оппозиции
Киев • УНН
СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратили теракт, который фсб рф готовила против лидера российского оппозиционного движения. Следственные действия продолжаются.
СБУ и ГУР предотвратили теракт фсб рф против лидера российской оппозиции, продолжаются оперативно-следственные действия. Об этом сообщили в СБУ 2 сентября, пишет УНН.
СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который фсб рф готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня независимости нашего государства
Как указано, проводятся оперативно-следственные действия.
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