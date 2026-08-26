В Киевской области предотвращён теракт против руководителя предприятия ОПК, инициирован запрос на экстрадицию подозреваемого из Польши - СБУ

Правоохранители предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия в Киевской области, обезвредили бомбу, подозреваемого задержали в Польше, инициирован запрос на экстрадицию, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали теракт российских спецслужб на территории Киевской области. В результате превентивных действий удалось предотвратить убийство руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. По имеющимся данным, организацией покушения занималась фсб рф. Враг собирался ликвидировать должностное лицо с помощью взрывчатки, закрепленной под водительским сиденьем его автомобиля - отметили в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности и Нацполиция, как сообщается, "заранее обнаружили, изъяли и обезвредили бомбу, которая содержала 1 кг гексогена, что эквивалентно 2 кг тротила".

"Установлено, что подготовкой теракта занимался 63-летний пенсионер, который переселился в столичный регион из Луганской области. В феврале этого года фсб завербовала его через сына, который выехал с временно оккупированной территории и проживает в рф", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, "получив инструкции от российских кураторов, фигурант приобрел в одном из местных магазинов два мобильных телефона и павербанк. За месяц до совершения преступления он забрал из заранее оборудованного для этого схрона остальные компоненты самодельной бомбы. За несколько дней злоумышленник собрал все компоненты и прикрепил к автомобилю готовое СВУ".

"Также он разместил замаскированный напротив автомобиля телефон с подключенным павербанком, который обеспечивал кураторам из рф онлайн-трансляцию для активации взрыва", - указано в сообщении.

Как отметили в СБУ, "сразу после закладки взрывчатки исполнитель автобусным рейсом выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в рф".

"По информации СБУ злоумышленника задержали на территории Республики Польша во время попытки выехать на территорию россии транзитом через беларусь".

В настоящее время в рамках досудебного расследования следователи СБУ и сотрудники прокуратуры инициировали запрос к правоохранительным органам Республики Польша об экстрадиции задержанного в Украину. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт) - указали в СБУ.

Комплексные мероприятия проводили оперативники и следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области совместно с Департаментом контрразведки СБУ и сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

В Польше задержали украинца, которого подозревают в попытке покушения на представителя ОПК в Ирпене