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На Київщині зірвали теракт проти керівника підприємства ОПК, ініційовано запит на екстрадицію підозрюваного з Польщі - СБУ

Київ • УНН

 • 720 перегляди

СБУ та поліція знешкодили бомбу з 1 кг гексогену, закладену під сидінням авто посадовця. Підозрюваного затримали в Польщі.

На Київщині зірвали теракт проти керівника підприємства ОПК, ініційовано запит на екстрадицію підозрюваного з Польщі - СБУ

Правоохоронці запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині, знешкоджено бомбу, підозрюваного затримано у Польщі, ініційовано запит на екстрадицію, повідомили в СБУ у середу, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали теракт російських спецслужб на території Київської області. За результатами дій на випередження вдалося запобігти вбивству керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. За наявними даними, організацією замаху займалася фсб рф. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля

- зазначили у СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція, як повідомляється, "завчасно виявили, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу".

"Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року фсб завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у рф", - ідеться у повідомленні.

За даними СБУ, "отримавши інструкції від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до вчинення злочину він забрав із завчасно закладеного для цього схрону решту компонентів до саморобної бомби. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП".

"Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон з під’єднаним павербанком, що забезпечував кураторам з рф онлайн-трансляцію для активації підриву", - вказано у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, "одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до рф".

"За інформуванням СБУ зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію росії транзитом через білорусь".

Наразі у межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт)

- вказали у СБУ.

Комплексні заходи проводили оперативники та слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області спільно з Департаментом контррозвідки СБУ та співробітниками Головного управління Національної поліції у Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

У Польщі затримали українця, якого підозрюють у спробі замаху на представника ОПК в Ірпені20.08.26, 23:40 • 15665 переглядiв

Юлія Шрамко

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