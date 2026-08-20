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У Польщі затримали українця, якого підозрюють у спробі замаху на представника ОПК в Ірпені

Київ • УНН

 • 126 перегляди

ABW затримала 63-річного українця, якого підозрюють у замаху на представника оборонної промисловості в Ірпені. Чоловікові може загрожувати щонайменше 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

У Польщі затримали українця, якого підозрюють у спробі замаху на представника ОПК в Ірпені

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 63-річного громадянина України, якого підозрюють у спробі вбивства представника української оборонної промисловості в Ірпені. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABW та польську прокуратуру.

Деталі

За даними польського слідства, чоловік міг діяти за завданням російських спецслужб. Йдеться про 63-річного громадянина України Сергія П., якого співробітники ABW затримали у Варшаві 5 серпня. Інформацію про операцію польська спецслужба оприлюднила 20 серпня.

За версією слідства, чоловік намагався вбити представника української оборонної промисловості в Ірпені Київської області. Як повідомляють польські правоохоронці, підозрюваний встановив під автомобілем, яким користувалася потенційна жертва, саморобний вибуховий пристрій. Його планували привести в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Однак вибуху не сталося через несправність механізму.

Після невдалої спроби замаху чоловік, за даними слідства, залишив Україну та виїхав до Польщі. В ABW заявили, що підозрюваний міг діяти за завданням російських спецслужб. Польська прокуратура також вважає, що інкриміновані йому дії мали терористичний характер.

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6 серпня прокурор Мазовецького відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури Польщі оголосив чоловікові підозру у замаху на вбивство із застосуванням вибухових речовин. Наступного дня, 7 серпня, суд у Варшаві задовольнив клопотання прокуратури та відправив підозрюваного під арешт на три місяці.

За інкриміновані злочини чоловікові може загрожувати щонайменше 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Розслідування триває.

Польські служби не розкривають ім'я потенційної жертви, її посаду або підприємство, з яким вона пов'язана. Також наразі невідомо, яка саме російська спецслужба могла стояти за підготовкою замаху та чи мав підозрюваний спільників.

Контекст

У польській ABW наголосили, що російські спецслужби продовжують проводити операції за межами рф - зокрема, використовуючи людей, які переміщуються між європейськими країнами.

Окремо польські правоохоронці розслідують ще одну справу щодо ймовірної підготовки замаху. 7 серпня у Варшаві затримали 29-річного громадянина росії, якого підозрюють у підготовці вбивства людини з українським та американським громадянством.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск називав потенційну жертву "незручною для режиму путіна". Наразі даних про прямий зв'язок між цими двома справами немає.

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Олександра Василенко

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