СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції
Київ • УНН
СБУ спільно з ГУР МОУ запобігли теракту, який фсб рф готувала проти лідера російського опозиційного руху. Тривають слідчі дії.
СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції, тривають оперативно-слідчі дії. Про це повідомили у СБУ 2 вересня, пише УНН.
СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави
Як вказано, проводяться оперативно-слідчі дії.
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