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СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції

Київ • УНН

 • 862 перегляди

СБУ спільно з ГУР МОУ запобігли теракту, який фсб рф готувала проти лідера російського опозиційного руху. Тривають слідчі дії.

СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції

СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції, тривають оперативно-слідчі дії. Про це повідомили у СБУ 2 вересня, пише УНН.

СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави

– повідомили у СБУ.

Як вказано, проводяться оперативно-слідчі дії.

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Юлія Шрамко

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