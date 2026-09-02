СБУ та ГУР запобігли теракту фсб рф проти лідера російської опозиції, тривають оперативно-слідчі дії. Про це повідомили у СБУ 2 вересня, пише УНН.

СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави – повідомили у СБУ.

Як вказано, проводяться оперативно-слідчі дії.

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