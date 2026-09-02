Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку

Служба безпеки України зіткнулася з нападом під час обшуку у межах спецоперації, де вдалося зірвати теракт фсб рф проти російського опозиціонера, і залучила спецпідрозділ ЦСО "Альфа" СБУ, було застосовано зброю, є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ 2 вересня, пише УНН.

Деталі

За даними СБУ, у рамках досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого фсб рф, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів.

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Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю - повідомили у СБУ.

Чи є затримані

Як вказано, "унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано".

"Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи", - зазначили у СБУ.

Наразі, як повідомляється, встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають.

Наслідки у місті

У КМДА, на тлі повідомлень у соцмережах про стрілянину у Києві, повідомляли, що "у звʼязку з перекриттям руху поліцією в обох напрямках на вул. Юрія Шумського громадський транспорт курсує зі змінами".