Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Киев • УНН
Во время обыска по делу о предотвращённом теракте ФСБ на СБУ напали с оружием. Есть раненые. Нападавших задержали, изъяв оружие и документы.
Служба безопасности Украины столкнулась с нападением во время обыска в рамках спецоперации, в ходе которой удалось сорвать теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера, и привлекла спецподразделение ЦСО "Альфа" СБУ, было применено оружие, есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ 2 сентября, пишет УНН.
Детали
По данным СБУ, в рамках досудебного расследования по факту террористического акта, организованного ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств.
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Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались препятствовать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей. Для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. Во время прекращения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие
Есть ли задержанные
Как указано, "в результате происшествия есть раненые среди лиц, оказывавших сопротивление. Нападавшие задержаны".
"Во время первоочередных следственных действий установлено, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяты оружие и документы", - отметили в СБУ.
В настоящее время, как сообщается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственные действия продолжаются.
Последствия в городе
В КГГА на фоне сообщений в соцсетях о стрельбе в Киеве сообщали, что "в связи с перекрытием движения полицией в обоих направлениях на ул. Юрия Шумского общественный транспорт курсирует с изменениями".