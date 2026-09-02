Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска

Служба безопасности Украины столкнулась с нападением во время обыска в рамках спецоперации, в ходе которой удалось сорвать теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера, и привлекла спецподразделение ЦСО "Альфа" СБУ, было применено оружие, есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ 2 сентября, пишет УНН.

Детали

По данным СБУ, в рамках досудебного расследования по факту террористического акта, организованного ФСБ РФ, сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств.

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Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Они пытались препятствовать проведению следственных действий и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей. Для прекращения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. Во время прекращения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие - сообщили в СБУ.

Есть ли задержанные

Как указано, "в результате происшествия есть раненые среди лиц, оказывавших сопротивление. Нападавшие задержаны".

"Во время первоочередных следственных действий установлено, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяты оружие и документы", - отметили в СБУ.

В настоящее время, как сообщается, устанавливаются все обстоятельства происшествия, роль каждого из его участников и решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственные действия продолжаются.

Последствия в городе

В КГГА на фоне сообщений в соцсетях о стрельбе в Киеве сообщали, что "в связи с перекрытием движения полицией в обоих направлениях на ул. Юрия Шумского общественный транспорт курсирует с изменениями".