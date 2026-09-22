Что празднуют 22 сентября в Украине и мире

22 сентября в Украине отмечают День партизанской славы, в мире проходят Всемирный день без автомобилей, Всемирный день носорога и День осведомлённости о хроническом миелоидном лейкозе, а Болгария и Мали празднуют свои Дни независимости. В церковном календаре по новому стилю чтят святого пророка Иону и священномученика Фоку, а по старому стилю отмечают день святых праведных богоотцев Иоакима и Анны, пишет УНН.

День партизанской славы Украины

Официальный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2001 году в честь 60-летия начала массового подпольно-партизанского движения в Украине во время Второй мировой войны. Событие посвящено подвигу партизан, подпольщиков и гражданских лиц, которые вели бескомпромиссную борьбу против нацистских оккупантов в тылу. В современных реалиях этот день приобрёл дополнительное значение, символизируя также преемственность освободительной борьбы, мужество украинских партизан и Сил специальных операций, а также движения сопротивления на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Всемирный день без автомобилей (World Car-Free Day)

Глобальная экологическая инициатива, зародившаяся во Франции в конце 1990-х годов и получившая официальную поддержку Европейской комиссии в 2000 году. Событие призывает водителей и городские власти хотя бы на один день отказаться от использования частных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу пеших прогулок, велосипедов или общественного транспорта. Цель дня — привлечь внимание общества к проблеме загрязнения атмосферного воздуха, транспортного шума, выбросов парниковых газов и популяризировать развитие качественной пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

Всемирный день носорога (World Rhino Day)

Экологическая дата, учреждённая в 2010 году Всемирным фондом дикой природы (WWF) в Южной Африке. Событие посвящено сохранению и защите от браконьерства всех пяти существующих видов носорогов (чёрного, белого, индийского, яванского и суматранского). День освещает проблему нелегальной торговли рогами, угрозы исчезновения видов и уничтожения естественных ареалов обитания этих удивительных животных.

Всемирный день осведомлённости о хроническом миелоидном лейкозе (World CML Day)

Глобальная медицинская дата, выбранная символически 22.09 из-за специфики генетического происхождения заболевания — генетической транслокации между хромосомами 9 и 22 (образования так называемой Филадельфийской хромосомы). Событие объединяет онкологические организации, медиков и пациентов для повышения осведомлённости о симптомах, ранней диагностике и доступности современной таргетной терапии (ингибиторов тирозинкиназы).

День независимости Болгарии

Официальный государственный праздник в память о событиях 22 сентября 1908 года, когда в городе Велико-Тырново болгарский князь Фердинанд I обнародовал Манифест о провозглашении суверенного Болгарского царства, окончательно ликвидировав вассальную зависимость страны от Османской империи.

День независимости Мали

Главный национальный праздник западноафриканской страны в честь провозглашения в 1960 году суверенитета и выхода из Федерации Мали после распада французского колониального господства под руководством Модибо Кейты.

День единства балтийских народов (Baltic Unity Day).

Официальный праздник в Латвии и Литве, установленный в честь битвы при Сауле 22 сентября 1236 года, когда объединённые войска ятвягов, жемайтов и земгалов разгромили рыцарей Ордена меченосцев, что стало символом объединения балтийских племён против внешней угрозы.

День памяти святого пророка Ионы

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого пророка Ионы (IX век до н. э.) — одного из двенадцати малых пророков, чей путь описан в ветхозаветной «Книге пророка Ионы». Согласно библейскому преданию, Иона провёл три дня и три ночи во чреве огромного морского чудовища за попытку уклониться от Божьего повеления проповедовать покаяние жителям Ниневии, что стало прообразом трёхдневного погребения и Воскресения Христа. Также в этот день вспоминают священномученика Фоку, епископа Синопского, который во II веке прославился молитвенными чудесами и исцелениями, а во время правления императора Траяна принял мученическую смерть за отказ принести жертву языческим богам, а также преподобного Иону Макаровского (Киевского).

По старому календарю верующие отмечают день памяти святых праведных богоотцов Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы, которые почитаются на следующий день после Рождества Девы Марии по юлианскому календарю как покровители семьи, бездетных пар и супружеского счастья. Также в этот день совершается Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы и вспоминают святого мученика Севериана Севастийского.