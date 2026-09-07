Віткофф і Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру"
Київ • УНН
Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру". Зеленський подякував їм за візит.
Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер залишили Київ. Про це повідомляє Укрзалізниця, інформує УНН.
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Згідно з фото, оприлюдненим перевізником, дипломати відбули потягом "Експрес миру".
Відправили спецпоїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей - щоб тихі вікенди були і в інших містах
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру та зазначив, що діалог продовжиться.
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