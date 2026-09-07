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Віткофф і Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру"

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру". Зеленський подякував їм за візит.

Віткофф і Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру"

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер залишили Київ. Про це повідомляє Укрзалізниця, інформує УНН.

Деталі

Згідно з фото, оприлюдненим перевізником, дипломати відбули потягом "Експрес миру".

Відправили спецпоїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей - щоб тихі вікенди були і в інших містах

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру та зазначив, що діалог продовжиться.

Обіцянки путіна: перед візитом Віткоффа і Кушнера у Києві повітряна тривога, Бориспіль під загрозою атак "Бандеролями"06.09.26, 06:31 • 5270 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Стів Віткофф
Українська залізниця
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ