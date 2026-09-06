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Обіцянки путіна: перед візитом Віткоффа і Кушнера у Києві повітряна тривога, Бориспіль під загрозою атак "Бандеролями"

Київ • УНН

 • 488 перегляди

У столиці вночі 6 вересня напередодні візиту Віткоффа і Кушнера оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили також попереджали про "Бандеролі" на Бориспіль.

Обіцянки путіна: перед візитом Віткоффа і Кушнера у Києві повітряна тривога, Бориспіль під загрозою атак "Бандеролями"

У Києві в ніч на неділю, 6 вересня, о 2:22 оголошувалася повітряна тривога. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Тривога тривала 22 хвилини - до 2:44. При цьому загальнонаціональної повітряної тривоги протягом ночі не оголошували.

Водночас Повітряні Сили ЗСУ (ПС) двічі (о 5:26 та 5:31) попереджали про баражуючий боєприпас "Бандероль", що прямував курсом на Бориспіль Київської області, поблизу якого розташований міжнародний аеропорт.

Крім того, о 4:41 ПС інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Контекст

російський диктатор володимир путін дав вказівку, починаючи з опівночі 5 вересня протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.

Згодом путін на зустрічі із Віткоффом і Кушнером похвалився, що по Києву не завдають ударів з "нуля годин".

Раніше Президент України Володимир Зеленський запропонував повітряне перемир'я на тлі очікуваних візитів посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви 5 вересня та до Києва 6 вересня.

США закликали Україну й росію призупинити удари під час візитів Віткоффа і Кушнера до москви та Києва - ЗМІ04.09.26, 20:22 • 17056 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Володимир Путін
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