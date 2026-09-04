США закликали Україну й росію призупинити удари під час візитів Віткоффа і Кушнера до москви та Києва - ЗМІ

Сполучені Штати наполягають, щоб українці тимчасово припинили свої атаки безпілотників на москву та енергетичні об'єкти країни, а росіяни - ракетні атаки на Київ під час візиту спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до столиць рф та України, передає УНН із посиланням на NYT.

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Двоє головних посланців президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, цими вихідними вирушають до москви та Києва, щоб відновити переговори щодо мирної угоди, яка б припинила чотири з половиною роки війни в Україні, повідомляють чиновники, знайомі з дипломатичними зусиллями.

Очікується, що Віткофф, спеціальний посланець американського лідера, та Кушнер, його зять і частий ключовий переговірник, зустрінуться з президентом росії володимиром путіним у суботу. Потім вони вперше вирушать до Києва, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами чиновників, переговори щодо поїздки тривають тижнями, причому Сполучені Штати наполягають на тому, щоб українці тимчасово припинили свої атаки безпілотників на москву та енергетичні об'єкти країни, поки обидва чоловіки перебувають у росії, а росіяни аналогічним чином припинили свої ракетні атаки на Київ. Чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити поїздку, яка офіційно не була оголошена.

Видання зауважує, що незрозуміло, чи американці пропонують обом президентам нові пропозиції, чи підштовхують їх до скорочення розриву в питаннях, що залишилися, зокрема щодо того, хто зрештою контролюватиме Донбас, українську територію, частково окуповану росією.

Хоча Віткофф і Кушнер кілька разів їздили до москви, вони не були в Києві, незважаючи на численні офіційні запрошення. Два тижні тому директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав москву, де пробув лише на кілька годин, щоб зустрітися зі своїм російським колегою. Віткофф бачив путіна понад півдюжини разів.

Зустріч відбулася в небезпечний момент конфлікту. Протягом більшої частини року атаки України на нафтопереробні заводи та інші енергетичні цілі мали руйнівний вплив, змушуючи росіян годинами стояти в черзі, щоб отримати бензин, якщо вони взагалі можуть його знайти. Але в українців закінчилися ракети-перехоплювачі, щоб зупинити російські ракети, що обрушуються на Україну, залишивши Київ та деякі інші міста майже беззахисними.

Президент Трамп прагнув повернути росію до спільної справи: він і міністр фінансів Скотт Бессент запросили росію взяти участь у зустрічі міністрів фінансів Групи 20 минулого тижня в Північній Кароліні, попри заперечення європейських союзників. росію було виключено з багатьох дипломатичних зустрічей з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Бессент обговорив "мирний план" Трампа з міністром фінансів рф - ЗМІ

Нагадаємо

Зеленський заявив, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у суботу відвідають москву і Україна гарантує "нормальне функціонування російського повітряного простору", а у неділю їх чекають у Києві.

Контекст

Ще у липні повідомлялося, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер домовилися вперше відвідати Київ у межах мирних зусиль для припинення війни.

Наприкінці серпня зазначали, що візит Віткоффа та Кушнера до України, на тлі посилення ракетних і дронових атак рф на Київ, відклали, але не скасували.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що у найближчі дні може відбутись візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, але спершу вони відвідають москву.

Голова МЗС України Андрій Сибіга 3 вересня анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях задля закінчення війни рф проти України, з поверненням активної політико-дипломатичної фази, але зауважив, що досягти цього без участі американської сторони нереалістично.

4 вересня джерело росЗМІ повідомило, що американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають росію та Україну в суботу та неділю, 5 та 6 вересня.