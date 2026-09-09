Український дрон FP-1 подолав 3200 км та уразив новоуренгойський завод в рф - уточнено

$44.470.0051.640.04
ukenru
15:56 • 3262 перегляди
Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі
15:33 • 5532 перегляди
У справі лікарів Odrex суд заслухав заперечення захисту одного з обвинувачених у медичній недбалості
12:42 • 17832 перегляди
путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW
9 вересня, 08:54 • 25943 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 34396 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 32784 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 47327 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
9 вересня, 04:31 • 45215 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
9 вересня, 04:22 • 36351 перегляди
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
9 вересня, 04:05 • 23399 перегляди
Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підлітокVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
28%
746мм
Популярнi новини
Окупанти на ТОТ запускають систему ШІ для контролю за виборами до держдуми9 вересня, 06:35 • 7778 перегляди
путін робить ту саму помилку, що й Третій Рейх - Сікорський про удари по Україні9 вересня, 07:18 • 4868 перегляди
У центрі Варшави поляк побив українського туриста та опинився під арештом9 вересня, 09:43 • 7216 перегляди
Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters11:44 • 12872 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 13275 перегляди
Публікації
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 13397 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 40061 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 53246 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 54352 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 57501 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Ірина Терех
Денис Штілерман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 42040 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 42969 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 38829 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 96260 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 91009 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Крилата ракета
MIM-104 Patriot

Український дрон FP-1 подолав 3200 км та уразив новоуренгойський завод в рф - уточнено

Київ • УНН

 • 1710 перегляди

Внаслідок атаки горить один із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури рф.

Український дрон FP-1 подолав 3200 км та уразив новоуренгойський завод в рф - уточнено

Український далекобійний БПЛА FP-1 подолав близько 3200 км та уразив новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому автономному окрузі рф. Про це повідомив співзасновник компанії-виробника ударних дронів Fire Point Денис Штілерман, пише УНН.

"3200", - написав Денис Штілерман.

Йдеться про новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому АО рф - один з ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність цього обʼєкту близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

Як повідомляє моніторинговий телеграм-канал Exilenova+, після атаки на підприємство почалося скидання тиску в системі і фіксується пожежа.

За даними Exilenova+, місцевий губернатор вже підтвердив успішне ураження об'єкта.

У 2026 році близько 60% українських атак по росії здійснено із застосуванням озброєння Fire Point - СЕО компанії Ірина Терех09.09.26, 11:44 • 2862 перегляди

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвіт
Ірина Терех
Fire Point
Денис Штілерман
Пожежі
Війна в Україні