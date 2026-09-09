Український дрон FP-1 подолав 3200 км та уразив новоуренгойський завод в рф - уточнено

Український далекобійний БПЛА FP-1 подолав близько 3200 км та уразив новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому автономному окрузі рф. Про це повідомив співзасновник компанії-виробника ударних дронів Fire Point Денис Штілерман, пише УНН.

"3200", - написав Денис Штілерман.

Йдеться про новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому АО рф - один з ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність цього обʼєкту близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

Як повідомляє моніторинговий телеграм-канал Exilenova+, після атаки на підприємство почалося скидання тиску в системі і фіксується пожежа.

За даними Exilenova+, місцевий губернатор вже підтвердив успішне ураження об'єкта.

У 2026 році близько 60% українських атак по росії здійснено із застосуванням озброєння Fire Point - СЕО компанії Ірина Терех