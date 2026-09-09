Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат

Якщо вода в раковині або ванні почала зливатися повільніше, а з отвору з’явився неприємний запах, найімовірніше, що труба почала забиватися. Не завжди для вирішення проблеми потрібно одразу купувати спеціальну хімію чи викликати сантехніка - деякі засмічення можна спробувати усунути самостійно. Детальніше про те як це зробити - розповість УНН.

З чого почати, якщо вода майже не йде

Засмічення каналізації найчастіше виникають через те, що всередині труб накопичуються різні забруднення. Це можуть бути жир, залишки їжі, волосся, мило та інше сміття, яке потрапляє у злив.

Втім, в деяких випадках проблемою є саме жир, який осідає на стінках труб і поступово утворює липкий шар, а вже до нього легко приєднуються частинки їжі та інші забруднення, через що прохід для води стає дедалі вужчим.

Перед прочищенням важливо зрозуміти, наскільки серйозне засмічення, бо невелику пробку можна спробувати прибрати домашніми методами, але якщо ж у трубу потрапив великий предмет або проблема виникла глибоко в системі, тоді вже знадобляться інші способи.

Народний метод очищення каналізації

Один із найпростіших варіантів - використати кристали соди. Спочатку потрібно закип’ятити воду та вилити її безпосередньо у злив. Гаряча вода має допомогти розм’якшити забруднення та підготувати трубу до подальшого очищення.

Після цього у зливний отвір насипають приблизно 90 грамів кристалів соди, що близько половини склянки і одразу після цього в трубу знову вливають окріп. Розчин залишають щонайменше на 30 хвилин. Втім, у випадку, якщо засмічення сильне, то його краще залишити діяти на всю ніч.

Після завершення процедури злив знову потрібно добре промити гарячою водою. Такий спосіб насамперед підходить для забруднень, пов’язаних із жировими відкладеннями.

Коли потрібен сантехнічний трос та як з ним працювати

Якщо вода не почала нормально проходити після домашнього способу, тоді можна перейти до "важкої артилерії" - механічного очищення.

Один із найпоширеніших інструментів для цього - спеціальний сантехнічний трос. Це гнучкий металевий дріт, який вводять у трубу до місця засмічення, а на кінці можуть бути різні насадки, призначені для захоплення та видалення сміття.

Трос потрібно обережно просувати всередину труби, поступово обертаючи ручку. Коли він досягає засмічення, рухи можна зробити інтенсивнішими, після чого сміття витягують назад.

Після завершення роботи, трубу варто промити гарячою водою, однак важливо діяти без різких рухів. Наприклад, для пластикових труб краще використовувати модель із гумовою опліткою, щоб зменшити ризик пошкодження системи.

До речі, у деяких моделях тросів передбачена можливість під’єднання до шуруповерта, що дає змогу швидше обертати інструмент. Однак навіть у такому разі важливо контролювати процес і не застосовувати надмірну силу.

Пневматична помпа як ще один варіант для очищення каналізації

Для механічного очищення також використовують пневматичні помпи. Їхня дія ґрунтується на створенні тиску, який проштовхує воду та забруднення далі по трубі.

Перед використанням зливний отвір має бути закритий відповідним наконечником, але якщо раковина або ванна порожня, то її заповнюють водою так, щоб вона покривала отвір. Після створення тиску повітря випускають у трубу. Процедуру за необхідності повторюють кілька разів і після прочищення систему також треба промити гарячою водою.

Що робити, якщо звичайні методи не допомагають

Не кожне засмічення можна прибрати содою, тросом або помпою. Наприклад, коли в систему потрапив великий твердий предмет, то тут побутові способи, на жаль, можуть виявитися безрезультатними. Інша ситуація - засмічення стояка у багатоквартирному будинку.

У такому випадку проблема може стосуватися всієї системи, тому без спеціального обладнання та допомоги фахівців вже не обійтися. Також не варто без кінця пробувати різні засоби, якщо кілька способів уже не дали результату. Спочатку необхідно визначити причину та місце утворення пробки, а вже тільки потім обирати спосіб очищення.

Як не доводити труби до сильного засмічення

Звісно ж, до проблем краще не доходити, ніж потім шукати спосіб її усунення. Для цього на зливні отвори можна встановити спеціальні сітки, які затримуватимуть усе сміття.

Корисно також регулярно промивати труби гарячою водою та стежити за станом сифона під раковиною, адже саме там часто накопичується сміття. Також ні в якому разі не варто зливати в раковину жир та великі залишки їжі, бо вони осідають на стінках труб. Отож, саме періодичний догляд за каналізацією допоможе довше зберігати нормальний відтік води та не чекати, поки проблема з’явиться чи навіть стане серйозною.