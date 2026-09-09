Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат

$44.470.1051.680.11
ukenru
06:47 • 2822 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
06:18 • 8766 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
04:39 • 29306 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
04:31 • 30498 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
04:22 • 25759 перегляди
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
04:05 • 17870 перегляди
Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підлітокVideo
03:49 • 16687 перегляди
Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
02:16 • 16011 перегляди
рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
01:37 • 15515 перегляди
У новоросійську після нічної атаки горить мазутний термінал – OSINT-аналізPhoto
01:18 • 10995 перегляди
США заявили про знищення 5 іранських нафтових танкерів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
68%
747мм
Популярнi новини
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 26831 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 29162 перегляди
Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії8 вересня, 23:17 • 10714 перегляди
В Ірані знайшли настільну гру віком 4600 років9 вересня, 00:07 • 8234 перегляди
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 24579 перегляди
Публікації
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат06:00 • 6356 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 34372 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 35314 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 40012 перегляди
France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва ЯшинаPhoto8 вересня, 13:12 • 41037 перегляди
Актуальнi люди
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Канада
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 24715 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 29295 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 26964 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 86798 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 81928 перегляди
Актуальне
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Соціальна мережа
Техніка

Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат

Київ • УНН

 • 6348 перегляди

Засмічення труб можна спробувати усунути содою, сантехнічним тросом або пневмопомпою. Якщо методи не допомагають, потрібен фахівець.

Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат

Якщо вода в раковині або ванні почала зливатися повільніше, а з отвору з’явився неприємний запах, найімовірніше, що труба почала забиватися. Не завжди для вирішення проблеми потрібно одразу купувати спеціальну хімію чи викликати сантехніка - деякі засмічення можна спробувати усунути самостійно. Детальніше про те як це зробити - розповість УНН.

З чого почати, якщо вода майже не йде

Засмічення каналізації найчастіше виникають через те, що всередині труб накопичуються різні забруднення. Це можуть бути жир, залишки їжі, волосся, мило та інше сміття, яке потрапляє у злив.

Втім, в деяких випадках проблемою є саме жир, який осідає на стінках труб і поступово утворює липкий шар, а вже до нього легко приєднуються частинки їжі та інші забруднення, через що прохід для води стає дедалі вужчим.

Перед прочищенням важливо зрозуміти, наскільки серйозне засмічення, бо невелику пробку можна спробувати прибрати домашніми методами, але якщо ж у трубу потрапив великий предмет або проблема виникла глибоко в системі, тоді вже знадобляться інші способи.

Народний метод очищення каналізації

Один із найпростіших варіантів - використати кристали соди. Спочатку потрібно закип’ятити воду та вилити її безпосередньо у злив. Гаряча вода має допомогти розм’якшити забруднення та підготувати трубу до подальшого очищення.

Після цього у зливний отвір насипають приблизно 90 грамів кристалів соди, що близько половини склянки і одразу після цього в трубу знову вливають окріп. Розчин залишають щонайменше на 30 хвилин. Втім, у випадку, якщо засмічення сильне, то його краще залишити діяти на всю ніч.

Після завершення процедури злив знову потрібно добре промити гарячою водою. Такий спосіб насамперед підходить для забруднень, пов’язаних із жировими відкладеннями.

Коли потрібен сантехнічний трос та як з ним працювати

Якщо вода не почала нормально проходити після домашнього способу, тоді можна перейти до "важкої артилерії" - механічного очищення.

Один із найпоширеніших інструментів для цього - спеціальний сантехнічний трос. Це гнучкий металевий дріт, який вводять у трубу до місця засмічення, а на кінці можуть бути різні насадки, призначені для захоплення та видалення сміття.

Трос потрібно обережно просувати всередину труби, поступово обертаючи ручку. Коли він досягає засмічення, рухи можна зробити інтенсивнішими, після чого сміття витягують назад.

Після завершення роботи, трубу варто промити гарячою водою, однак важливо діяти без різких рухів. Наприклад, для пластикових труб краще використовувати модель із гумовою опліткою, щоб зменшити ризик пошкодження системи.

До речі, у деяких моделях тросів передбачена можливість під’єднання до шуруповерта, що дає змогу швидше обертати інструмент. Однак навіть у такому разі важливо контролювати процес і не застосовувати надмірну силу.

Пневматична помпа як  ще один варіант для очищення каналізації

Для механічного очищення також використовують пневматичні помпи. Їхня дія ґрунтується на створенні тиску, який проштовхує воду та забруднення далі по трубі.

Перед використанням зливний отвір має бути закритий відповідним наконечником, але якщо раковина або ванна порожня, то її заповнюють водою так, щоб вона покривала отвір. Після створення тиску повітря випускають у трубу. Процедуру за необхідності повторюють кілька разів і після прочищення систему також треба промити  гарячою водою.

Що робити, якщо звичайні методи не допомагають

Не кожне засмічення можна прибрати содою, тросом або помпою. Наприклад, коли в систему потрапив великий твердий предмет, то тут побутові способи, на жаль, можуть виявитися безрезультатними. Інша ситуація - засмічення стояка у багатоквартирному будинку.

У такому випадку проблема може стосуватися всієї системи, тому без спеціального обладнання та допомоги фахівців вже не обійтися. Також не варто без кінця пробувати різні засоби, якщо кілька способів уже не дали результату. Спочатку необхідно визначити причину та місце утворення пробки, а вже тільки потім обирати спосіб очищення.

Як не доводити труби до сильного засмічення

Звісно ж, до проблем краще не доходити, ніж потім шукати спосіб її усунення. Для цього на зливні отвори можна встановити спеціальні сітки, які затримуватимуть усе сміття.

Корисно також регулярно промивати труби гарячою водою та стежити за станом сифона під раковиною, адже саме там часто накопичується сміття. Також ні в якому разі не варто зливати в раковину жир та великі залишки їжі, бо вони осідають на стінках труб. Отож, саме періодичний догляд за каналізацією допоможе довше зберігати нормальний відтік води та не чекати, поки проблема з’явиться чи навіть стане серйозною.

Алла Кіосак

ЛайфхакиПублікації