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Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Після діагнозу гепатиту С лікарі прогнозували Андерсон близько 10 років життя. Вона витратила всі заощадження на лікування й нині вільна від інфекції.

Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя

Памела Андерсон розповіла, що після діагностування гепатиту С наприкінці 1990-х років лікар попередив її, що їй, ймовірно, залишилося близько 10 років життя. Про свій досвід 59-річна акторка розповіла під час amfAR Gala Venezia 2026, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Наприкінці 90-х, коли мені поставили діагноз гепатит С, лікування не було. Це був смертний вирок

– розповіла Андерсон.

За словами акторки, найбільше вона боялася не власної смерті, а того, що станеться з її маленькими дітьми. Андерсон визнала, що діагноз вплинув на її життя та деякі рішення, які вона ухвалювала.

Лікування коштувало їй усіх заощаджень

Приблизно через 10 років з'явилося лікування, яке отримала й Андерсон. За її словами, страховка тоді ще не покривала його вартість, тому їй довелося витратити на терапію всі свої банківські заощадження.

Нині акторка заявляє, що "вільна від гепатиту С", однак психологічні наслідки пережитого залишилися з нею. Андерсон, яку на заході відзначили нагородою amfAR за мужність, закликала людей проходити тестування та виступила за зменшення стигми навколо інфекції.

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Степан Гафтко

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