Здійснив не менше 23 пострілів - у Києві військовому оголосили підозру за замах на директора медцентру
Київ • УНН
Військовослужбовця підозрюють у 23 пострілах у директора медцентру Києва. Потерпілий у тяжкому стані, мотивом могла бути смерть дружини підозрюваного.
У Києві військовослужбовцю повідомлено про підозру за замах на директора медичного центру, здійснивши не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України - закінчений замах на умисне вбивство
За даними слідства, військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, скоїв замах на директора приватного медичного центру у Києві.
Подія сталася 3 вересня близько 10:00 у Святошинському районі столиці. Підозрюваний заздалегідь очікував на потерпілого неподалік медзакладу. Коли директор припаркував автомобіль та вийшов із нього, нападник підійшов і здійснив не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї, після чого втік.
Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі він перебуває у тяжкому стані.
У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України.
Додамо
За даними прокурорів, попередньо встановлено, що мотивом злочину могла стати смерть дружини затриманого після лікування у цьому медичному центрі.
Під час невідкладних обшуків за місцями проживання військовослужбовця вилучено вогнепальну зброю, одяг та ноутбук із матеріалами про потерпілого і його дітей.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
У Києві 3 вересня чоловік впритул понад 20 пострілами розстріляв директора столичної клініки репродуктології, відкрито кримінальне провадження.