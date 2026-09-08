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Здійснив не менше 23 пострілів - у Києві військовому оголосили підозру за замах на директора медцентру

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Військовослужбовця підозрюють у 23 пострілах у директора медцентру Києва. Потерпілий у тяжкому стані, мотивом могла бути смерть дружини підозрюваного.

Здійснив не менше 23 пострілів - у Києві військовому оголосили підозру за замах на директора медцентру

У Києві військовослужбовцю повідомлено про підозру за замах на директора медичного центру, здійснивши не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України - закінчений замах на умисне вбивство 

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, скоїв замах на директора приватного медичного центру у Києві.

Подія сталася 3 вересня близько 10:00 у Святошинському районі столиці. Підозрюваний заздалегідь очікував на потерпілого неподалік медзакладу. Коли директор припаркував автомобіль та вийшов із нього, нападник підійшов і здійснив не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї, після чого втік.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Наразі він перебуває у тяжкому стані.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України.

Додамо

За даними прокурорів, попередньо встановлено, що мотивом злочину могла стати смерть дружини затриманого після лікування у цьому медичному центрі.

Під час невідкладних обшуків за місцями проживання військовослужбовця вилучено вогнепальну зброю, одяг та ноутбук із матеріалами про потерпілого і його дітей.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

У Києві 3 вересня чоловік впритул понад 20 пострілами розстріляв директора столичної клініки репродуктології, відкрито кримінальне провадження. 

Антоніна Туманова

Кримінал
Вибухи
Обшук
Довічне позбавлення волі
Київ