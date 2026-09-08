Произвёл не менее 23 выстрелов — в Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медцентра

С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей

С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей

С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей

С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей

Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

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