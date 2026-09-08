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Произвёл не менее 23 выстрелов — в Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медцентра

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Военнослужащего подозревают в 23 выстрелах в директора медцентра Киева. Потерпевший находится в тяжёлом состоянии, мотивом могла быть смерть жены подозреваемого.

Произвёл не менее 23 выстрелов — в Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медцентра

В Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медицинского центра: он произвел  не менее 23 выстрелов в голову из огнестрельного оружия, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины — оконченное покушение на умышленное убийство 

— говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий, ранее самовольно оставивший воинскую часть, совершил покушение на директора частного медицинского центра в Киеве.

Событие произошло 3 сентября около 10:00 в Святошинском районе столицы. Подозреваемый заранее ожидал потерпевшего неподалеку от медучреждения. Когда директор припарковал автомобиль и вышел из него, нападавший подошел и произвел не менее 23 выстрелов в голову из огнестрельного оружия, после чего скрылся.

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 615 УПК Украины.

Добавим

По данным прокуроров, предварительно установлено, что мотивом преступления могла стать смерть жены задержанного после лечения в этом медицинском центре.

Во время неотложных обысков по местам проживания военнослужащего изъяты огнестрельное оружие, одежда и ноутбук с материалами о потерпевшем и его детях.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В Киеве 3 сентября мужчина в упор более 20 выстрелами расстрелял директора столичной клиники репродуктологии, открыто уголовное производство. 

Антонина Туманова

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