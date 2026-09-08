Произвёл не менее 23 выстрелов — в Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медцентра
Киев • УНН
Военнослужащего подозревают в 23 выстрелах в директора медцентра Киева. Потерпевший находится в тяжёлом состоянии, мотивом могла быть смерть жены подозреваемого.
В Киеве военнослужащему сообщили о подозрении в покушении на директора медицинского центра: он произвел не менее 23 выстрелов в голову из огнестрельного оружия, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины — оконченное покушение на умышленное убийство
По данным следствия, военнослужащий, ранее самовольно оставивший воинскую часть, совершил покушение на директора частного медицинского центра в Киеве.
Событие произошло 3 сентября около 10:00 в Святошинском районе столицы. Подозреваемый заранее ожидал потерпевшего неподалеку от медучреждения. Когда директор припарковал автомобиль и вышел из него, нападавший подошел и произвел не менее 23 выстрелов в голову из огнестрельного оружия, после чего скрылся.
Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 615 УПК Украины.
Добавим
По данным прокуроров, предварительно установлено, что мотивом преступления могла стать смерть жены задержанного после лечения в этом медицинском центре.
Во время неотложных обысков по местам проживания военнослужащего изъяты огнестрельное оружие, одежда и ноутбук с материалами о потерпевшем и его детях.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
В Киеве 3 сентября мужчина в упор более 20 выстрелами расстрелял директора столичной клиники репродуктологии, открыто уголовное производство.